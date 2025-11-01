富山県内3会場にて実施！人財企画「30代・40代・50代のための合同企業説明会」

人財企画は、「令和7年度中高年世代活躍応援プロジェクト」(厚生労働省富山労働局)の受託事業として、「30代・40代・50代のための合同企業説明会」を開催します。

2025年11月26日(水)の新川会場を皮切りに、富山県内3会場にて実施されます。

35歳から59歳の方を対象に、自己理解から企業との出会いまでを総合的に支援するイベントです！

中高年世代が新たなキャリアに挑戦できるよう支援する合同企業説明会。

対象は、おおむね35歳から59歳の方です。

イベントは二部構成で、前半はキャリアデザインセミナーで自己理解を深め、後半は各会場15社程度の中高年世代採用に積極的な企業が出展し、担当者と直接対話できる場が設けられます。

参加は無料で、服装自由、履歴書も不要です。全会場無料駐車場が利用できます。

開催日程・会場

新川会場

日時：2025年11月26日(水) 13:30〜16:30 (受付13:00〜)

会場：新川文化ホール 第1〜第3展示ホール (富山県魚津市宮津110)

富山会場

日時：2025年11月27日(木) 13:30〜16:30 (受付13:00〜)

会場：テクノホール 西館ホールC (富山県富山市友杉1682番地)

高岡会場

日時：2025年12月4日(木) 13:30〜16:30 (受付13:00〜)

会場：富山県高岡文化ホール 多目的小ホール (富山県高岡市中川園町13-1)

プログラム・参加特典

プログラム(全会場共通)

13:30〜14:00 キャリアデザインセミナー

13:30〜14:15 積極採用企業紹介

14:15〜16:30 合同企業説明会

参加特典

事前申込者にはeラーニング講座（ビジネススキルアップ、資格試験対策、PCスキル習得等）がプレゼントされます☆

参加は無料で、履歴書不要、服装自由です。

キャリアデザインセミナーで自己理解を深めた上で、採用に積極的な企業と直接話せる貴重な機会です。

富山県内で新たなキャリアの一歩を踏み出したい30代・40代・50代の方は、ぜひ参加してみてください！

富山県内3会場で開催される「30代・40代・50代のための合同企業説明会」の紹介でした。

