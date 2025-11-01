魚沼市に住む６０代の女性が、ＳＮＳ型の投資詐欺で

約８１６０万円をだまし取られていたことが分かりました。



警察によりますと、６０代の女性は２０２５年６月ごろ、インターネットで

投資関係の動画を閲覧していたところ、表示された海外の金融機関をかたる広告上のリンクから

メッセージアプリに誘導され、相手方と投資情報のやり取りを重ねるようになったということです。



その後、メッセージアプリの相手から投資を勧められ、スマートフォンに投資用の

アプリケーションをインストール。

指定された口座に１０万円を振り込んだところアプリケーション上では利益が出ている

表示になっていたことから、さらに相手方から言われるがまま、１０月２５日までの間に

計１８回にわたり、現金合計約８１５０万円を指定された口座に振り込んだり、

駅などで現金を受け取りに来た「海外の金融機関の職員」を名乗る男に

手渡したりしてだまし取られたということです。



１０月下旬、心配した女性の家族が小出署に相談し、詐欺被害が判明しました。

警察は、ＳＮＳなどで面識のない人から投資を勧められたときは詐欺を疑うよう呼びかけています。

