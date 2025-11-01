岩本照、進化したアクション＆白石麻衣を“お姫さま抱っこ”の裏側も…『恋する警護24時 season2』メイキング公開
9人組グループ・Snow Manの岩本照が主演するテレビ朝日系連続ドラマ『恋する警護24時 season2』（毎週金曜 後11：15）で、31日放送の第3話終了後から「『恋する警護24時 season2』スペシャルメイキング part1」がTELASAにて配信される。進化を遂げた迫力のアクションシーンから、座長・岩本のもとで絆を深めるキャストたちの姿まで、物語同様にパワーアップした撮影現場の裏側を届ける。
岩本照によるアクションシーンの裏側にも迫る
season2では、新たなメンバーも加わった警護チームで再始動した無骨なボディガード・北沢辰之助（岩本）。そこに立ちはだかる新たな難事件、そして海外留学へ旅立った弁護士・岸村里夏（白石麻衣）との8時間の時差ある遠距離恋愛…。前作を凌駕（りょうが）するさらなる試練が辰之助を待ち受ける。
スペシャルメイキングでは、撮影初日から密着スタート。警護チームおなじみのメンバーで椎谷厚徳役の“しー様”こと今野浩喜と共にクランクインを迎えた岩本はリラックスした様子で、スタッフから「おかえりー！」と声をかけられると、「ただいま！」と満面の笑みを見せ、温かい空気の中で再始動した。
そんな岩本だが、アクションシーンでは一転、以前にも増した熱量で挑む姿が見られた。クランクインの2週間前から本格的にアクション練習を始めた岩本は、体を動かすうちにすぐ勘を取り戻し、技術の精度もさらに向上。激しい動きの中でカメラ位置や画角、目線に至るまで細かく確認しながら、迫力あるアクションを作り上げていった。
一方で、以前も指摘されていた“弱点”を再び注意され、思わず嘆く場面も（!?）。また、アクションに熱く挑むもう1人――辰之助の後輩ボディガード・原湊役の藤原丈一郎もリハーサルから全力で挑み、「アクション練習は疲れますね（笑）」と言いつつも熱い意気込みを語った。そんな岩本と藤原が第1話の冒頭で披露した激アツなアクションシーンのメイキングも公開される。
さらに、第1話でおなじみの警護チームメンバーや里夏が再集結した社員寮で食卓を囲むシーン、辰之助と里夏の胸キュンシーンなどの裏側も明らかに。辰之助が里夏をお姫さま抱っこするシーンでは、岩本のリアクションに白石が思わず笑ってしまう（!?）。また、辰之助の膝で寝てしまう里夏を見下ろすシーンでは、その裏で起きていた衝撃の事実も公開される。
今回、岩本、白石、藤原、今野らおなじみのメンバーによるスペシャルトークも開催。普段は警護で人を護る立場の岩本が、このトークでは“あえて護らずにしゃべる”という任務が課せられており、4人は本音トークを展開する。その中で岩本の今野に対する“愛”があふれ出し、「めちゃめちゃかわいい瞬間がいっぱいある」と語る場面も。
すると藤原も負けじと今野との仲良しエピソードを披露。今野との共演シーンが少ない白石は「えー、楽しそう！」と悔しがる姿を見せた。そんな人気者の今野からは「いつも自分がケータリングを最初に食べる」という事実が明かされ、岩本と藤原も常々感じていた“今野の食べる早さ”に関する驚きのエピソードを語った。キャスト陣が楽しみにしている食事休憩のほっこりオフショットも大公開される。
さらにスペシャルトークでは、撮影現場でスタッフが目撃した“岩本照らしい”エピソードをクイズ形式で出題するコーナーも。「第1話の辰之助が里夏の乗ったタクシーを追いかけるシーンのリハーサルで、岩本照が起こしたありえないことは何でしょう？」という問題では、その答えを聞いた今野が「なんでそんなことをしちゃうの？」と素朴な疑問を投げかけ、岩本がその心境を語るも誰も共感できず、藤原からは「だからね、ってならないですよ！」とツッコまれる始末。岩本は一体何をしてしまったのか――。
