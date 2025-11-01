31日、日中首脳会談が行われました。日本側は今回の会談をどう評価しているんでしょうか？高市首相に同行している日本テレビ政治部の渡邊記者に聞きます。

◇

日本側の今回の目的は2つ、ひとつは日中の利益が共通する分野では協力していくという、「戦略的互恵関係」の推進を確認すること。もうひとつは、レアアースの輸出規制や、東シナ海での威圧的な行動など、「懸念点を率直に伝える」ことでした。

ある政府高官は「言うべきことはすべて言い、懸念もしっかり伝えた」と話し、会談に同席した別の政府高官も、「満額に近い」と話しています。

一方、会談の中で中国のアキレス腱である中国国内の人権問題に踏み込み、「深刻な懸念を表明した」ことについては評価がわかれています。

高市内閣の閣僚のひとりが「言うべきことは言うと、これまでの政権と違う面を見せられたのでは」と語る一方、ある外相経験者は、「人権問題に触れると事前に言われていたら、中国は会談を受けなかっただろう。次回以降、首脳会談の調整が難しくなる可能性もあるのでは」と指摘しています。

今回の会談では、首脳同士も含めさまざまなレベルで意思疎通を行う重要性も確認されました。双方が懸念を率直に伝えつつも、日中の対話が進んでいくのかがポイントになりそうです。