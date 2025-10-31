¥Æ¥ª¥¹¥«ー¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤³¤¤¡ª¡×ÂçÃ«æÆÊ¿ ¾Ð´é¤È150mÆÃÂçÃÆ¤Ç¥Áー¥à¤Ë³èµ¤¡ª¥Õ¥êーÂÇ·â¤Ç28¥¹¥¤¥ó¥°Ãæ14ËÜ¤Îºô±Û¤¨
ÂçÃ«æÆÊ¿ PHOTO:Getty Images
¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥ºÂè5Àï¤ËÇÔ¤ì¡¢2¾¡3ÇÔ¤È³³¤Ã¤×¤Á¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬¡¢ÍâÆü¤ÎÂè6Àï¤òÁ°¤ËÅ¨ÃÏ¥í¥¸¥ãー¥¹¡¦¥»¥ó¥¿ー¤ÇÁ´ÂÎÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
½Å¤¤¶õµ¤¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¥Áー¥à¤ÎÃæ¿´¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤¬°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
ÂçÃ«¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥Üー¥ë¤ò½ª¤¨¤¿¸å¡¢°ìÅÙ¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ØÌá¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÆ¤Ó¥Ð¥Ã¥È¤ò¼ê¤ËÅÐ¾ì¡£
¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë²°³°¤Ç¤Î¥Õ¥êーÂÇ·â¤ËÎ×¤à¤È¡¢28¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç14ËÜ¤Îºô±Û¤¨¤òÊü¤Á¡¢¿äÄê150¥áー¥È¥ë¤ÎÆÃÂçÃÆ¤âµÏ¿¤·¤¿¡£
¥é¥¤¥È5³¬ÀÊ¤ËÆÏ¤¯¤½¤ÎÂÇµå¤Ë¡¢¥Áー¥à¥áー¥È¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤É¤è¤á¤¤È´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¶ÛÄ¥´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¾Ð´é¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
ÂÇ·âÎý½¬¤ÎÅÓÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥Õ¥È¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥ª¥¹¥«ー¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤³¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢ÂçÃ«¤¬¼ÂºÝ¤Ëº¸Ãæ´ÖÊý¸þ¤ØÂÇµå¤òÈô¤Ð¤·¡¢¥Æ¥ª¥¹¥«ー¤¬¸«»ö¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¡£
¡Ö¤â¤¦°ìËÜ¡ª¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤ËÀú¤ë¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ë¡¢ÂçÃ«¤¬¾Ð´é¤Ç±þ¤¨¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ï°ì»þ¡¢²º¤ä¤«¤Ê¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
³³¤Ã¤×¤Á¤ÎÂè6Àï¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Ã¸¡¹¤È¼«Ê¬¤Î½àÈ÷¤ò´Ó¤¯ÂçÃ«¡£
¥Õ¥êーÂÇ·â¤ò½ª¤¨¡¢ÀÅ¤«¤Ë¥À¥°¥¢¥¦¥È¤ØÌá¤ë»Ñ¤Ï¡¢ÍâÆü¤Î"±¿Ì¿¤Î°ìÀï"¤Ø¸þ¤±¤¿³Î¤«¤Ê½¸ÃæÎÏ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
