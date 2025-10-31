選手たちは爆笑！ロバーツ監督がキム・ヘソンと『ベースランニング対決』でまさかの転倒 泥まみれでチーム鼓舞



転倒するロバーツ監督 PHOTO:Getty Images

ワールドシリーズ第6戦を翌日に控え、ドジャースは敵地ロジャース・センターで全体練習を実施。チームは第5戦の敗戦で後がなくなったが、グラウンドには意外なほど明るい雰囲気が漂っていた。

そのきっかけを作ったのは、デーブ・ロバーツ監督だった。

練習前、ロバーツ監督は俊足のキム・ヘソンに"ベースランニング対決"を挑み、全力疾走の末、セカンドベース付近で派手に転倒。泥まみれになりながらも笑顔で立ち上がる姿に、選手たちは爆笑と拍手で応えた。



転倒して泥まみれのロバーツ監督 PHOTO:Getty Images

突然の"アクシデント"にグラウンドは一気に和やかに。試合前の緊張を和らげる最高のムードメーカーとなった。

ウッドワード・コーチはその意図を「崖っぷちのチームの雰囲気を変えたかったのだと思う」と語る。

18イニングの激闘を制しながら、第5戦で完敗したチームの空気を、監督自らが泥まみれになって変えようとしたのだ。

選手たちは笑顔を交わしながら練習に入り、キャッチボールや打撃練習も軽快な雰囲気で進行。

ロバーツ監督は「今、必要なのはリラックスと集中。みんなの顔を見て安心した」と満足げに話したという。

崖っぷちの戦いを前に、指揮官が見せた"転倒パフォーマンス"は、単なるハプニングではなかった。

それは、どんな状況でも笑顔を忘れず戦う―― そんなドジャースらしさを取り戻すための、監督らしいリーダーシップの表れだった。

大谷翔平 ペラペラ英語スピーチ！会見でも全米に衝撃！？



大谷翔平 ポストシーズン開幕戦で衝撃の2発！松井秀喜以来の快挙でドジャース先勝

ロハスが快投の佐々木朗希を絶賛「態度がすべてを物語っている。投げる姿を見るのが楽しみ」