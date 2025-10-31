韓国の俳優クァク・ドンヨンが公式Instagramを更新し、日本に滞在した時の様子を公開した。

公開された写真には、鮮やかな海や緑を背景に撮影された姿や乗馬する様子、神輿の後ろでピースをする姿やビルがそびえ立つ街中での様子などが収められている。

また、西島秀俊とのショットや、日韓国交正常化60周年を記念した舞台『焼肉ドラゴン』のロゴ前でのショット、ONE OK ROCKのライブ会場にいる様子も。「さまざまな日常」「やばい時間だった！」という日本語のコメントも添えられている。

1997年生まれのクァク・ドンヨンは、2012年のドラマ『棚ぼたのあなた』で俳優デビュー。ドラマ『雲が描いた月明り』『ヴィンチェンツォ』、映画『宝くじの不時着 1等当選くじが飛んでいきました』などのヒット作に次々と出演し、独特の存在感を示してきた。

さらに、2024年の大ヒットドラマ『涙の女王』では、財閥令嬢のヒロイン・ヘイン（キム・ジウォン）の弟スチョル役に。知れば知るほど愛したくなるキャラクターを演じ切った。また、バラエティ番組『フィンランド間借り暮らし』ではイ・ジェフン、イ・ドンフィ、チャ・ウヌといった俳優仲間たちとフィンランドでのびのびと暮らし、いつも演じている役柄とは異なる素の姿を見せている。

（文＝リアルサウンド編集部）