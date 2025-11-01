Aimer、映画『羅小黒戦記2』日本版主題歌MVをプレミア公開！音源の先行配信もスタート
11月12日にリリースされるAimerのニューシングル「Little Bouquet / Pastoral」より、収録曲「Little Bouquet」の先行配信が11月1日0時にスタート。11月1日20時にこの楽曲のMVがプレミア公開されることも発表された。
■MVは先行公開中の「Pastoral」と同じテーマで制作
「Little Bouquet」は、11月7日から劇場公開となる『羅小黒戦記2 ぼくらが望む未来』の日本版主題歌。映画の世界観にあわせた、未来への希望を感じさせる心温まるミドルナンバーとなっている。
MVは、すでに公開されている「Pastoral」と同じテーマをもとに制作。2作品がリンクしているような内容や、ループ感も楽しめる。
なお、MVのプレミア公開時にはAimerもチャットに参加する。
■リリース情報
2025.11.01 ON SALE
DIGITAL SINGLES「Little Bouquet」
2025.11.12 ON SALE
SINGLE「Little Bouquet / Pastoral」
■関連リンク
『羅小黒戦記』作品サイト
https://luoxiaohei-movie.com/
Aimer OFFICIAL SITE
https://www.aimer-web.jp/