Aimer、映画『羅小黒戦記2』日本版主題歌MVをプレミア公開！音源の先行配信もスタート

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

11月12日にリリースされるAimerのニューシングル「Little Bouquet / Pastoral」より、収録曲「Little Bouquet」の先行配信が11月1日0時にスタート。11月1日20時にこの楽曲のMVがプレミア公開されることも発表された。

■MVは先行公開中の「Pastoral」と同じテーマで制作

「Little Bouquet」は、11月7日から劇場公開となる『羅小黒戦記2 ぼくらが望む未来』の日本版主題歌。映画の世界観にあわせた、未来への希望を感じさせる心温まるミドルナンバーとなっている。

MVは、すでに公開されている「Pastoral」と同じテーマをもとに制作。2作品がリンクしているような内容や、ループ感も楽しめる。

なお、MVのプレミア公開時にはAimerもチャットに参加する。

■リリース情報

2025.11.01 ON SALE

DIGITAL SINGLES「Little Bouquet」

2025.11.12 ON SALE

SINGLE「Little Bouquet / Pastoral」

■関連リンク

『羅小黒戦記』作品サイト

https://luoxiaohei-movie.com/

Aimer OFFICIAL SITE

https://www.aimer-web.jp/

■【画像】Aimerのアーティスト写真

■【画像】『羅小黒戦記2 ぼくらが望む未来』のキービジュアル