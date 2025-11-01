31日はハロウィーンですが、関東では発達中の低気圧の影響で夜から本降りの雨となりました。現在の渋谷の様子はどうでしょうか？中継です。

◇

渋谷のスクランブル交差点前にある区が設置したやぐらをお借りして中継しています。午後9時ごろから強い雨が降り続いていたんですが、現在は雨が止んでいまして、たくさんの人が傘をさしていない状態で交差点にいる状況です。

そして、つい先ほどまで、この場所には複数の消防車両や救急車が集まり、一時、騒然となっていました。

東京消防庁によりますと、午後10時ごろこの近くのビルで「4階から出火している」と119番通報があったということですが、火災の事実は確認されなかったということです。飲食店の煙を火災と間違えたとみられています。

――夕方から取材されているということですが、街の様子はいかがですか？

センター街の入り口にはハロウィーンでの迷惑行為を禁止する幕が張られていて、外国人が多いことから今年から、英語に加えて、韓国語、中国語で書かれたポスターが作成されたということです。外国人の仮装が目立ちましたが、仮装する人自体は多くはない印象です。実際に話をききました。

仮装している人

「（人通りは）普通の渋谷くらい。（Q．いつもより混んでいる印象は？）休日の渋谷ってかんじ」

仮装している人

「（Q．雨の影響感じる？）もうみんな駅の方に向かっている。道がガラガラだよね」

街中には警察の方が立ち止まらないように誘導している様子も見られました。取材中には大きなトラブルなどは確認できていません。

（10月31日放送『news zero』より）