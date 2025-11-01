　1日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比40円高の5万2510円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万2411.34円に対しては98.66円高。出来高は5797枚となっている。

　TOPIX先物期近は3332.5ポイントと前日比1.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.67ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 52510　　　　　 +40　　　　5797
日経225mini 　　　　　　 52505　　　　　 +35　　　122776
TOPIX先物 　　　　　　　3332.5　　　　　-1.5　　　　7696
JPX日経400先物　　　　　 30115　　　　　 -40　　　　 530
グロース指数先物　　　　　 705　　　　　　-3　　　　 362
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース