日経225先物：1日0時＝40円高、5万2510円
1日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比40円高の5万2510円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万2411.34円に対しては98.66円高。出来高は5797枚となっている。
TOPIX先物期近は3332.5ポイントと前日比1.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.67ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 52510 +40 5797
日経225mini 52505 +35 122776
TOPIX先物 3332.5 -1.5 7696
JPX日経400先物 30115 -40 530
グロース指数先物 705 -3 362
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
