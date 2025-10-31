カジサック長女・梶原叶渚、“洋館メイド”仮装姿に反響「可愛すぎる」「惚れちゃう」
YouTuber・カジサックとして活躍しているお笑いコンビ・キングコングの梶原雄太の長女・梶原叶渚が31日、自身のインスタグラムを更新し、ハロウィン仮装した姿を公開した。
梶原叶渚
梶原は「HAPPY HALLOWEEN お友達と洋館メイドの仮装をしました」とコメントを添えて、仮装した姿を複数アップした。
この投稿に、「かわいいいいい！！」「やばい、似合いすぎる」「可愛いすぎてキュン死しそう」「コンセプトのセンス良すぎる」「どんなメイクでも似合っちゃうのね可愛すぎる」「こんな可愛いメイドさんいたら惚れちゃう」「ホーンテッドマンション風だあ 激カワ」などと絶賛の声が寄せられている。
この投稿をInstagramで見る
梶原叶渚(@kanna_mame)がシェアした投稿
梶原叶渚
梶原は「HAPPY HALLOWEEN お友達と洋館メイドの仮装をしました」とコメントを添えて、仮装した姿を複数アップした。
この投稿に、「かわいいいいい！！」「やばい、似合いすぎる」「可愛いすぎてキュン死しそう」「コンセプトのセンス良すぎる」「どんなメイクでも似合っちゃうのね可愛すぎる」「こんな可愛いメイドさんいたら惚れちゃう」「ホーンテッドマンション風だあ 激カワ」などと絶賛の声が寄せられている。
この投稿をInstagramで見る
梶原叶渚(@kanna_mame)がシェアした投稿