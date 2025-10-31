波瑠、川栄李奈出演のＴＢＳドラマ「フェイクマミー」第４話が３１日に放送された。

日高茉海恵（川栄李奈）が経営するベンチャー企業「ＲＡＩＮＢＯＷＬＡＢ」の看板商品をパクってきた謎の男の正体が判明。

三ツ橋食品の社長本橋慎吾（笠松将）。まずは茉海恵の娘いろはの同級生で「金星」こと本橋圭吾（高嶋龍之介）の父親で、家で家族を威圧するモラハラ男だった。

さらに慎吾と知り合いだった茉海恵が「あいつ、いろはの父親なんだ」と告白し、まさかの関係が明らかに。

いろはと圭吾が、異母きょうだいということになり、しかも、同い年。

ネットは騒然。「まって、２人は同い年じゃん、、、？」「母親の違う２人の同い年の子供がいるとかまじ闇」「いろはちゃんと圭吾くんが同い年ってことはふたま…」「きょうだいで同い年ってことは、まみえと本橋ママと同時に関係持ってた…？」「子どもが同い年ってことは不倫じゃんね…え、怖…」「執着パクリ商品野郎」「えっ…うわそういう事…！？（同級生が同い年の異母兄弟＝どちらかが不倫）」「二股クソ野郎ってこと！？」「慎吾結構やばいやつぅー」「二股？不倫？？クズか？」「クソじゃん」「あのカス男不倫しとる」と驚く投稿が相次いだ。