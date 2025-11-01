「吉本新喜劇まつり2025〜選ばれし30＋1の座員たち〜」公演が31日、大阪・なんばグランド花月（NGK）で行われた。

吉本新喜劇座員総選挙で選ばれた30人と、昨年まで3連覇したアキ（56）が登場。間寛平GM（76）はじめ、すっちー（53）酒井藍（39）吉田裕（46）の各座長、総選挙1位の山田花子（50）も出演し、にぎやかな舞台を繰り広げた。

寛平GMが某国の国王、花子が姫という設定で展開される爆笑コメディー。途中、寛平が段取りを無視したり、酒井がセリフを忘れるハプニングもあったが、そこはアドリブに強い新喜劇。ミスを笑いにつなげるパワーを見せつけた。最後の見せ場は、25人でけん玉に挑戦。ラストの花子がなんとか成功させて締めくくった。終演後は出演者一同が観客を見送って、最後までファンを喜ばせた。

公演を振り返って、寛平GMは「王様の衣装をすると、自分に坂田利夫兄さんが入ってきた。自分の演技をしようとしたけど、坂田兄さんに引っ張られて、セリフが飛んでしまった。何かのパワーが乗り移ったようでした」を笑った。

また、来年にも新入団オーディション（金の卵13個目）を実施することが発表された。