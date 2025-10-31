歌手のマライア・キャリーさん（55）が30日、東京・タワーレコード渋谷店で来日記念のサイン会を開催。抽選で選ばれた熱狂的なファンが訪れました。

マライアさんは今回、28日から7年ぶりに開催しているジャパンツアーのために来日。これを記念して開催されたサイン会には、抽選で選ばれた250人のファンが来場しました。

■大歓声の中登場し、笑顔でファンサービス

マライアさんが登場すると、一気に熱狂的なファンからの歓声が。ファンに向けて投げキスをし笑顔で手を振るなど、歓声に応えました。また、イベント中は常に笑顔で会話し、ファンとの交流を楽しんでいる様子を見せました。

■マライアさんと直接言葉を交わしたファンたちは...

整理券1番をゲットして最初にサインをもらったファンはサイン入りのCDを見せて「額に入れて飾って家宝にしようかと思っています」と話しました。

サイン会で出会ったという3人組の男性は「マライアさん、すごくいい香りがしました」と明かし、またマライアさんと直接言葉を交わすこともできたそうで「すごくいい記念になった」と喜びを語りました。

■マライア「来てくれてありがとう」 ファンに日本語で挨拶

2人組の女性は「『あなたみたいになりたいと思ってる』って伝えて、そしたらハートつけてくれました」と話し、ハートマーク入りの特別なサインをもらったと興奮気味に明かしてくれました。

イベントの最後には、日本語で「来てくれてありがとう」と何度もファンへ呼びかけ、会場を盛り上げたマライアさん。続けて、「愛しています。日本に戻ってこられてうれしいです。ライブに来てくれる人と会場で会えることを楽しみにしています」と英語で思いを伝えました。ファンから「I love you！」と声をかけられると「Love you more」と答え、会場を後にしました。