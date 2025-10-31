札幌・手稲警察署は2025年10月31日、札幌市豊平区の会社員 植田雄大容疑者（27）、札幌市中央区の無職 金住春樹容疑者（24）、住居不定のアルバイト従業員 藤田理人容疑者（24）を建造物侵入と強盗傷害の疑いで逮捕したと発表しました。



3人は共謀のうえ、9月1日午後6時40分ごろ、札幌市手稲区新発寒5条7丁目にあるブランドショップに侵入し、男性従業員の顔面を殴るなどの暴行を加えてけがをさせ、現金約35万円と腕時計など（時価合計不詳）を奪った疑いが持たれています。





男性従業員は顔面の骨を折り、頭部や胸部を打撲するなどのけがをしました。警察によりますと、植田容疑者は10月27日手稲署に出頭し、犯行を自供したため逮捕したということです。その後の捜査で、金住容疑者と藤田容疑者の関与が浮上し、2人は10月31日に逮捕されました。逮捕された男3人は、被害にあった男性や被害店舗と無関係で、面識はなかったとみられています。調べに対し、植田容疑者は容疑を認めているということですが、警察は金住容疑者と藤田容疑者の認否について明らかにしていません。警察は現時点では、匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）による事件とはみておらず、3人の動機やほかに共犯者がいないかなどについて捜査しています。◇画像当時の映像