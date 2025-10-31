京都にモダン割烹「割烹 吾汝」2026年秋開業 和酒メインのバーも併設
【女子旅プレス＝2025/10/31】ハイアットが仕掛ける初のラグジュアリー温泉旅館ブランド「吾汝 Atona」の世界観をいち早く体験できる飲食店「割烹 吾汝（かっぽう あとな）」が、2026年秋に京都・祇園白川にオープンする
【写真】「アイムドーナツ？」京都初出店
「割烹 吾汝」は、「吾汝 Atona」の、日本が育んできた自然や文化を尊びながら独自の視点で再解釈する世界観を体現するためにキュレーションされた飲食店。温泉旅館本体に先駆け、食の世界観を先行して体験できる貴重な場となる。
核となるのは、日本各地の食材を用い、その土地に根ざす文化や四季を映す料理を提供する“モダン割烹”。日本を代表する食文化の町・京都で、全国のさまざまな地域の魅力と日本の豊かさを食を通じて体感できる。
そして1階には、日本の風土を感じる和酒を中心としたバーの併設を予定。心がほどけるような時間と会話の弾む居心地の良いひとときを提供する。
「吾汝 Atona」は、日本各地に息づく文化や自然の魅力を、国内外の旅人に伝えていくことを目指す、ラグジュアリー温泉旅館ブランド。ブランド名は「わたし（吾）とあなた（汝）」を表現する古語に由来し、大切な人とともに、日常を離れたまだ見ぬ愉楽の空間をにする期待感が込められている。
2028年以降、由布・屋久島・箱根・久住・余市で順次開業を予定している。（女子旅プレス／modelpress編集部）
開業地：京都・祇園白川
【Not Sponsored 記事】
【写真】「アイムドーナツ？」京都初出店
◆温泉旅館「吾汝 Atona」の世界観を先行体験「割烹 吾汝」
「割烹 吾汝」は、「吾汝 Atona」の、日本が育んできた自然や文化を尊びながら独自の視点で再解釈する世界観を体現するためにキュレーションされた飲食店。温泉旅館本体に先駆け、食の世界観を先行して体験できる貴重な場となる。
核となるのは、日本各地の食材を用い、その土地に根ざす文化や四季を映す料理を提供する“モダン割烹”。日本を代表する食文化の町・京都で、全国のさまざまな地域の魅力と日本の豊かさを食を通じて体感できる。
◆「吾汝 Atona」全国各地で展開へ
「吾汝 Atona」は、日本各地に息づく文化や自然の魅力を、国内外の旅人に伝えていくことを目指す、ラグジュアリー温泉旅館ブランド。ブランド名は「わたし（吾）とあなた（汝）」を表現する古語に由来し、大切な人とともに、日常を離れたまだ見ぬ愉楽の空間をにする期待感が込められている。
2028年以降、由布・屋久島・箱根・久住・余市で順次開業を予定している。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■割烹 吾汝（かっぽう あとな）
開業地：京都・祇園白川
【Not Sponsored 記事】