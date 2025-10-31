RSK

11月1日は各地で注意・警戒を

気象庁は、北日本ではあす（１１月１日）は暴風、高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒し、北海道地方では高潮による低い土地の浸水に厳重に警戒するよう呼びかけています。

【画像①～⑧】全国各地の今後24時間の天気は？

また、西日本から北日本では、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意するよう呼びかけています。

北日本は大荒れの天気に

［気象概況］
紀伊半島付近の前線を伴った低気圧が、あす（１１月１日）にかけて急速に発達しながら、本州の太平洋側を通って、１日夜には千島近海へ達する見込みです。

低気圧や前線に向かって流れ込む、暖かく湿った空気とこの時期としては強い上空の寒気の影響で、西日本から北日本では１日にかけて、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。

また、急速に発達する低気圧の影響で１日は北日本では大荒れや大しけとなり、北海道地方では潮位が高くなる所があるでしょう。

その後２日から３日にかけては、上空にこの時期としては強い寒気が流れ込むため、北日本から西日本の日本海側を中心に天気が急変するなど、大気の不安定な状態が続くおそれがあります。

全国各地の今後24時間の天気予報は？

【画像①～⑧】は、今後24時間の全国各地の天気シミュレーションです。

北日本は暴風などに　北海道は浸水に　西日本は突風などに注意を

［風の予想］
急速に発達する低気圧の影響で、北日本と東日本では１１月１日は非常に強い風が吹くでしょう。

１１月１日に予想される最大風速（最大瞬間風速）
　　北海道地方　　２８メートル　（４０メートル）
　　東北地方　　　２８メートル　（４０メートル）
　　関東甲信地方　２３メートル　（３５メートル）

［波の予想］
北日本では１１月１日は大しけとなり、東日本ではしけとなるでしょう。

１１月１日に予想される波の高さ
　　北海道地方　　７メートル　うねりを伴う
　　東北地方　　　７メートル　うねりを伴う
　　関東甲信地方　５メートル　うねりを伴う

［雨の予想］
東日本と北日本では１１月１日にかけて、雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨が降り大雨となる所があるでしょう。

３１日１８時から１１月１日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
　　北海道地方　　１５０ミリ
　　東北地方　　　１５０ミリ
　　関東甲信地方　１５０ミリ

［防災事項］
北日本では１１月１日は暴風、高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒し、北海道地方では高潮による低い土地の浸水に厳重に警戒してください。

また、１日にかけて東日本では土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水、強風、高波に注意・警戒し、西日本から北日本では落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。

発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。