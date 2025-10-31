

「トリニティーライン モイスト クリーム」

大正製薬は、スキンケアブランド「トリニティーライン」（以下、同ブランド）から、同ブランドにおける配合濃度No.1（トリニティ―ライン クリーム製品中）の量でセラミド（保湿成分）を配合した「トリニティーライン モイスト クリーム」を、10月31日に、同社通販サイト「TAISHO BEAUTY ONLINE」で数量限定発売する。

人の肌にもともとあるセラミドは、“健やかで美しい肌”を構成するための重要な成分の一つだが、加齢や日々の生活、特に秋冬は空気の乾燥等によって減少してしまう。「トリニティーライン モイスト クリーム」は、たっぷりのセラミドに加え、うるおいヴェールで包み込むラッピング処方と5種の発酵成分による濃厚保湿で、うるおいとハリに満ちたつややかな肌へ導く。

また、発売と同時に「TAISHO BEAUTY ONLINE」において、10月31日〜11月20日の3週間限定で「BEAUTY BLACK FRIDAY」（以下、同キャンペーン）を開催する。同キャンペーンでは、「トリニティーライン モイスト クリーム」を最大20％OFFで購入できるお得なセットも用意している。さらに、対象商品を購入した人の中から、抽選で合計100名にコードレスミキサーやシャワーヘッドなどの素敵なプレゼントが当たるキャンペーンも実施する。詳しくは同キャンペーンの特設サイトを参照。

［小売価格］3850円（税込）

［発売日］10月31日（金）

大正製薬＝https://www.taisho.co.jp