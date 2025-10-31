【慶州（韓国南東部）＝松本健太朗、照沼亮介】日米や中露など２１か国・地域で構成するアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）の首脳会議が３１日、韓国・慶州（キョンジュ）で開幕した。

米国のトランプ政権が高関税措置による保護主義的な動きを強める中、自由貿易体制の堅持に向けた首脳宣言を採択できるかが注目される。

会議は１１月１日までの２日間。高市首相や議長国・韓国の李在明（イジェミョン）大統領、中国の習近平（シージンピン）国家主席ら各国首脳が参加している。米国からはトランプ大統領は欠席し、ベッセント財務長官が出席した。

李氏は会議冒頭の演説で、「自由貿易秩序は大きな変化を迎え、グローバル経済の不確実性は深刻化している。協力と連帯こそが、より良い未来へ導く確かな答えだ」と訴えた。

高市首相は「ルールに基づく自由で公正な経済秩序が重要だ」と指摘し、「『ＣＰＴＰＰ（包括的及び先進的な環太平洋経済連携協定）』の高い水準の維持・強化や拡大を通じ、貿易投資の促進に寄与していく」と表明した。

中国国営新華社通信によると、習氏は「経済のグローバル化を推進し、アジア太平洋共同体を構築しなければならない」と演説した。中国を巡っては、補助金を背景にした過剰生産が問題視されているが、習氏は世界貿易機関（ＷＴＯ）を中核とする多国間貿易の堅持を支持した。

２日目はアジア太平洋地域の将来に向けた討議を行う。議長国の韓国が重視するＡＩ（人工知能）の活用や、少子高齢化への対応などを議論する。