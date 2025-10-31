【プラダ ビューティ】ホリデー限定コレクションで冬の輝きを演出

冬のホリデーシーズンを華やかに彩る、プラダ ビューティの限定コレクションが登場！「クラッチセット」や「ホリデー限定ハイライター」など、プラダを代表する人気アイテムが限定パッケージで登場し、あなたの肌に輝きとエレガンスをもたらします。アイコニックな「ソフトロボット」が魔法のような世界を切り絵で描いたパッケージは、見るだけで心が弾むこと間違いなし。数量限定のため、早めにチェックして♪

プラダ ビューティのホリデー限定ハイライターで光を味方に

プラダ ビューティのホリデー限定ハイライター「プラダ ビューティ クラッチ セット」は、どんな肌色にも美しくなじむユニバーサルシェードの３色で、内側から輝くような上品なツヤを演出します。

微細なラメが顔に光を集め、頬骨やデコルテにさっとのせるだけで、冬の乾燥した肌を明るく輝かせます。重ねるほどに洗練されたツヤが広がり、華やかなホリデーシーズンにぴったりのアイテムです。

シャンパン、ピンク、ディープと3色揃っているので、その日の気分や肌のトーンに合わせて楽しめます♪

齊藤なぎさが魅せる♡Chapun新作カラコンで“フィルター級”の盛れ感を叶えて

ホリデー限定コフレでプラダの美を堪能



プラダの人気製品を集めた「プラダ ビューティ クラッチ セット」は、アイコニックなリップスティック3種とマスカラがセットになった豪華な限定コフレです。

トライアングルメタルケースに、スコープ ラッシュ エクステンディング ボリューム マスカラと人気カラーの「モノクローム ウェイトレス リップカラー（スムース ナイロン）」が詰め込まれています。

さらに、リップ バーム2種がレフィルタイプで登場し、その日の気分に合わせて3タイプのリップを楽しめます。このコフレでホリデーシーズンを華やかに演出して♪

ギフトにも最適！プラダの限定リップバームセット



プラダ バーム ミニ セット

冬の乾燥にぴったりな「プラダ バーム ミニ セット」は、アイコニックな“ブルーバーム”と“グリーンバーム”の2種をミニサイズで楽しめるリップセットです。

ブルーバームは唇にのせるとpHに合わせてピンク色に発色し、グリーンバームはホホバオイルとビフィズス菌エキスで唇にうるおいを与えてバリア機能をサポート。

乾燥しがちな冬の季節にぴったりで、まるでお守りのようなアイテムです。ミニサイズなので持ち歩きにも便利で、ギフトにも最適なアイテムです♡

ホリデー限定のプラダ ビューティで特別な季節を



プラダ ビューティのホリデーコレクションは、冬の季節にぴったりな輝きとエレガンスを提供してくれます。

限定ハイライターやリップコフレ、バームセットなど、どれも数量限定の特別なアイテム。ホリデーシーズンを華やかに彩るこれらのアイテムは、ギフトとしても最適です。

ぜひ、プラダの魅力的な限定アイテムを手に入れて、輝く冬のシーズンを楽しんでください♪