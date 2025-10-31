放送前から公式X（旧Twitter）がリアタイ必須を推奨していた『フェイクマミー』（TBS系）第4話。柳和学園のイベントに主要キャラクターが勢ぞろいし、物語が大きく動き出す。

いろは（池村碧彩）の担任で、初恋の人・智也（中村蒼）に正体がバレてしまった薫（波瑠）。智也から厳しい追及を受けるなか、突如現れたのは竜馬（向井康二）だった。薫がとっさにヘルプを出したのだろう。駐在先のドバイから一時帰国したていで、竜馬は薫に「久しぶり、会いたかった」とまさかのハグ。偽装夫婦とは思えない仲良しぶりを見せつけ、どうにかその場を切り抜ける。

だが、薫曰く「ファミレスの間違い探しを延々としているタイプだった」という智也は諦めなかった。茉海恵（川栄李奈）がSNSに投稿した写真にうつるいろはの後ろ姿、学校に提出した書類の筆跡、薫のペン回しの癖などから、薫がニセママである証拠を掴んだ智也。その観察眼と推理力は教師より、探偵や検察官など、他にもっと活かせる職業がありそうだ。一方で思い込みが激しいところがあるようで、ネットでヤンキー時代の竜馬の写真を見つけた智也はとんでもない結論を導き出す。

それは薫が特殊詐欺グループに脅され、偽の母親として潜入させられているというもの。他の保護者から聞き出した情報を業者に売っている、茉海恵の会社はフロント企業で人身売買の国際的な組織と繋がっている……などと、ありもしない妄想を並べる智也に薫は呆気にとられる。すべて勘違いだとわかった智也が1人になったあと、「完璧な推理だと思ったのに全然違った！ めちゃくちゃ恥ずかしい！」と悶絶するシーンは思わず笑ってしまった。案外、密かに探偵ごっこを楽しんでいたのかもしれない。そういう天然な一面が茉海恵に刺さったのだろう。

一方で、教師としてはマニュアル的すぎるところも。もしかしたら協力してくれるかもしれないという一縷の望みをかけ、事情を打ち明けた薫だったが、智也はルールはルールと譲らない。薫の家庭教師をしていた頃はもう少し柔和だったようだが、社会に揉まれて変わってしまったのだろうか。中村蒼の硬軟織り交ぜた演技が、智也のキャラクターに奥行きをもたらす。

そんな智也に「女性は仕事も子育ても両立して当たり前という社会常識のほうが不自然。お母さんが2人いなければ回らないほど、女性に課せられている負担は増えている」と訴える薫。実際、日本のワーママは世界一忙しいと言われているし、特に柳和学園は保護者の負担が大きい。小学校関係者を招くファミリーデーは保護者が模擬店を出さねばならず、1年生の行事委員に至っては今までやったことのないお店にしなければいけないという謎ルールまで存在する。柳和はいろはが憧れる女性宇宙飛行士の母校だが、社長業で忙しい茉海恵は薫がいなければ、通わせることができなかっただろう。

ファミリーデーに薫の妹として参加した茉海恵。いろはが希望していた学校で友達に囲まれて楽しそうにしている姿は、薫のおかげで見えた景色だ。一方、茉海恵は学校で思わぬ人物に遭遇する。薫の模擬店に現れたさゆり（田中みな実）の夫。多くの人がその苗字から予想していた通り、三ツ橋食品の社長・慎吾（笠松将）だった。茉海恵が思わず身を隠したのは、ライバル会社の社長だからではない。イベントのあと、茉海恵は薫と竜馬に慎吾がいろはの父であることを明かす。慎吾がいろはを見ても自分の娘と気づかなかったのは、茉海恵が黙って出産したか、生まれて間もなく別れたからではないだろうか。

加えて判明したのは、薫の元上司であること。薫はいろはの母として慎吾と言葉を交わしたが、慎吾のほうは全く薫のことを覚えていなかった。部下の顔も覚えていない慎吾に腹をたてる薫に、「そういう奴なんだよ」とこぼす茉海恵から諦念の色が浮かぶ。さゆりの人に対して逆らえない気弱な性格は慎吾のモラハラな言動によるもの。茉海恵がそれに耐えきれず逃げ出したのだとしたら、彼女の会社に対して慎吾が執拗に攻撃するのはある種の報復なのかもしれない。一度捉えた獲物を離さない蛇のように粘着質な性格が伺える。そんな慎吾が、刻一刻と真相に近づいていく。息子の圭吾（高嶋龍之介）に個人的な宿題を出し、2点のミスも許さない慎吾。子供が優秀であることにこだわる彼が、実の娘であるいろはの能力を知ってしまったらどうなるのか。今から恐ろしい。

（文＝苫とり子）