◆りそなBリーグ2部（B2）福岡55―82神戸（31日、福岡・照葉積水ハウスアリーナ）

西地区3位のライジングゼファー福岡が同首位の神戸に完敗し、連勝は5で止まった。6勝4敗で西地区3位のまま。9勝1敗とした神戸は同地区首位をキープした。

来季から新たな最上位カテゴリー「Bプレミア」への参入が決まっている神戸に対し、福岡は序盤から相手の堅実な守備を崩せず、今季最少の55得点に終わった。福島雅人監督は「前半何本かのシュートが落ちたことで、どういうわけか自信をなくした。そこがチームとしてのキャリアがない」と悔しさをにじませた。

福島監督は攻撃時にボール非保持者の動きが少ない点や、連係不足などを要因に挙げ「判断力がすごく低下して良くなかった」と反省する。

第2クオーター、コート内を見つめる福岡・福島雅人監督

神戸は来季のBプレミア参入を見据え、守備の強度を上げている段階で、今季のB2で優勝争いの中心になりそう。それでも福島監督は「みんなが（神戸に）負けているので、一つは土をつけたい。いくつか準備していた守備は出せたので、（攻守において戦術の）遂行力を上げ、ホームで頑張りたい」と雪辱を誓った。

11月1日は午後3時5分から照葉積水ハウスアリーナで神戸と対戦。大相撲九州場所を控えて福岡入りしている鳴戸親方（元大関琴欧洲）が、特別ゲストとして来場する予定。