ÀéÄ»¡¦Âç¸ç¤¬½ªÎ»Àë¸À¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡¢¤ä¤á¤Þ¡Á¤¹¡ª¡×¡¡¡ÖÌÌÇò¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Æ¥ì¥Ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ª¡×¤È¤â
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï£³£±Æü¡¢¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¡Ê¶âÍË¡¢¸å£¹¡¦£µ£¸¡Ë¤¬Ç¯Æâ¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤òÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¡¢ÀéÄ»¤ÎÂç¸ç¤¬Æ±Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç½ªÎ»¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤ÏËÁÆ¬¤Ç¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¤ÏÇ¯Æâ¤ò¤â¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÀéÄ»¤Î¤ªÆó¿Í¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÃÎ¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¹õ¤¤¥Õ¡¼¥Ç¥£¡¼»Ñ¤ÎÂç¸ç¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡Âç¸ç¤Ï¡Ö¤É¤¦¤â¡¢ÀéÄ»¤ÎÂç¸ç¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¡¢¡Ö¡ÊÁêÊý¤Î¡Ë¥Î¥Ö¤È¤âÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡¢¤ä¤á¤Þ¡Á¤¹¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤ä¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿ËÜ¤«¤Ï¤â¤¦¼ýÏ¿¤·¤Æ¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥²¥¹¥È¡¢¤½¤·¤Æ·Ý¿Í¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿ÌÌÇò¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ïº£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£Æü¤âÅöÁ³¡×¤È¡¢¼ýÏ¿Ê¬¤ÏÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢ÌÌÇò¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Æ¥ì¥Ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ª¡×¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó²«¶â»þÂå¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¥³¡¼¥ë¤·¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿ÀâÌÀ¤Ç¤Ï¡¢Âç¸ç¤¬¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤¿£±£°·î£²£´Æü¤ÎÊüÁ÷Ê¬¤ò¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÊüÁ÷ÅöÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²áµî¤ÎºÆÊüÁ÷¤Ëº¹¤·ÂØ¤¨¡¢ÊüÁ÷¸å¤ËÀéÄ»¤¬¹ßÈÄ¤ò¿½¤·½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼ÒÆâ¤Ç¶¨µÄ¤·¤¿·ë²Ì¡¢Ç¯Æâ¤ò¤â¤Ã¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢ÀéÄ»¤ä½Ð±é¼Ô¡¢»ëÄ°¼Ô¤é¤Ø¤Î¼Õºá¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£