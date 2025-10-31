犯人出頭の26年前の名古屋主婦殺害事件、NHK『未解決事件』で特集予定
NHKのドキュメンタリー番組『未解決事件』(毎週土曜22:00〜)では、未解決の殺人事件の遺族をスタジオに招く特別編を、11月1日に放送。10月31日に犯人が逮捕された、名古屋市西区主婦殺害事件の遺族・高羽悟さんが出演する。
『未解決事件』File.04 逃亡犯へ 遺族からの言葉
全国で約380件もあるという未解決の殺人事件。今回は「逃亡犯へ 遺族からの言葉」と題し、被害者や遺族をスタジオに招き、視聴者に情報提供を呼びかける特別編として放送される。
この中で、妻を殺害した犯人の血痕が残る現場アパートを26年借り続け、記憶の風化と闘う遺族として高羽さんの出演が予告されていたが、この放送前日に犯人が逮捕された。
今回の放送ではほかにも、ひき逃げ殺人事件で親友を亡くし、容疑者の検挙に向け自ら声を上げ続ける若者。時効が迫る中、小学4年生のひとり息子の命を奪ったひき逃げの犯人を捜し続ける母親が登場し、埋もれた情報を掘り起こすことで、解決への手がかりを探る。
