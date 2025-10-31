お笑いコンビ「さらば青春の光」の東ブクロが29日深夜に放送されたテレビ朝日「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2・17）に出演し、過去に女性との間に起きた“生死”にまつわるエピソードを明かした。

今回のテーマは「クズ男の思考クイズ」。街頭インタビューされた女性たちの「クズ男」エピソードから問題が出題され、スタジオの東ブクロ、フリーアナウンサーの森香澄、モデルでプロ雀士の岡田紗佳も過去のクズ恋愛についてトークを展開した。

東ブクロは「もう10年ほど前の話」と前置きし「寝てて、起きたら（女性に）首絞められてんねん」と仰天告白。女性に携帯を見られており、他の女性とのやりとりがあったのか「誰？これ」と問い詰められたという。東ブクロはその女性に「いやいやいや（あなたは）彼女ちゃうやん」と言い放ったと振り返り、森からは「最低」との言葉が飛び出した。

「その子は彼女だと思ってたんじゃないの」と指摘されるも「契りは交わしてない」と主張。一方で「そういう（クズ）男だということをその子に伝え忘れた」と自身の落ち度も一部認めていた。