【ZARAのボルドー】がセンス別格！ 持つだけで即こなれる「レザー調バッグ」

秋冬のファッションに深みのあるアクセントをプラスするなら、ボルドーがおすすめ。今回は大人女性の着こなしをセンスよく格上げできそうな【ZARA（ザラ）】の「レザー調バッグ」をご紹介します。上品な素材感と深みのある色合いは、コーデに落ち着きと華やかさを添えてくれるかも。

色と質感で秋コーデに差をつける

【ZARA】「ダブルハンドルシティバッグ」\6,590（税込）

クラシックなフォルムに、メタルディテールをプラスした上品なデザイン。ボルドーカラーが大人の落ち着きを添えつつ、黒やベージュのコーデに抜け感をプラスできそう。レザー調の素材が高見えし、さりげなくコーデをセンスよく格上げ。持つだけできちんと感と抜け感を両立できそうな大人のバッグです。

こなれ感アップを狙えるミニショルダーバッグ

【ZARA】「ミニボーリングバッグ」\5,990（税込）

ミニサイズながら存在感のある、レザー調素材のボルドーバッグ。さりげなくコーデのアクセントカラーになってくれるバッグは、シンプル派の大人コーデにもフィットしそうです。小ぶりながら、内外にジッパーポケットがあるのもポイント。程よい艶感とモードな雰囲気で、コーデのこなれ感アップを狙えます。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M