アレン様が地元・高知に凱旋。非行に走って少年院で過ごした2年間などを振り返った。

【映像】少年院で過ごしていた頃のアレン様&ヤンチャ仲間

10月31日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#9が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは佐田真由美。

今回密着するのはSNS総フォロワー数100万人の大物マダムタレント・アレン様。今やその言動に心酔する多くのファンを持つアレン様だが、実は過酷な少年時代を送っていた。

アレン様の出身地は高知県。故郷に凱旋したアレン様は「めちゃくちゃ懐かしい。大好きな場所」と晴れ晴れとした表情を見せた。

しかし、故郷には苦い思い出も。「小学校の頃はいじめられたり、本当の自分を押し殺して押し殺して」「女の子っぽいものが好きだったのに、『男らしくいなきゃ』というのがキツかった」と切り出した。

趣味を理解されず、同級生から壮絶ないじめを受けたことも。「調子乗ってる」「オカマっぽい」などと書かれた紙が授業中に回り、その紙にクラス全員が自分の悪口を書いていたという。

中学で不登校になり、非行に走るようになったアレン様。「盗んだ自転車とかバイクで遠くへ行くとか、ここ（地元商店街）何度も爆走して、補導されて、少年院送致」と2年間の少年院暮らしを振り返った。

アレン様にとっては“ヤンチャ仲間”という中学時代の親友・あやさんが登場。アレン様は「あの時に自分たちがやっていたことは迷惑なことばかり」と反省を見せつつ、「みんなすごいグレて悪かったのだけど、過去に傷ついたり、親に愛されなかったり、ワケのある子が集まっていた」「あのコミュニティがあったからこそ、色んなことを吐き出せたと思っている」と救いにもなっていたと明かした。