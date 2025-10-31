18歳のころから整形をスタートし、これまでに1億円以上を注ぎ込んだアレン様が整形を始めた切ない理由を明かした。

【映像】整形総額1億円・アレン様のビフォーアフター（複数カット）

10月31日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#9が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは佐田真由美。

今回密着するのはSNS総フォロワー数100万人の大物マダムタレント・アレン様。アレン様は子どもの頃から「女の子っぽいものが好きだったのに、『男らしくいなきゃ』というのがキツかった」と葛藤を抱え、同級生からは壮絶ないじめを受けた。

18歳になったアレン様はついに憧れの東京へ。「整形でキレイになる」「高知の、いじめてきた友達に見せたいという欲があった」と整形での逆襲を決意し、美容整形を開始。整形に使った額はこれまで1億円以上という。

整形で注目を集めたアレン様は2014年にタレントデビュー。ところが、あるゴールデン帯の番組で取り上げられると「こんな悪者みたいになるんだ」とOAを見て唖然としたそう。番組の編集によって「整形をすごくしている」「若いのに、お金は誰かに出させている」「整形依存した男」といった印象を植え付けられ、「そのイメージでしか番組に呼ばれなくなった」とため息をついた。

テレビでは本来の自分を出せず、人生を楽しめていないと気付いたアレン様。売れないタレントとして過ごしていた5年間は葛藤が増すばかりだった。

そこで、2019年ごろからXでぶちギレ気味の動画を投稿するなど、SNSの活動を本格的にスタート。本音剥き出しの動画は多くの人の共感を集め、人気が一気に突き抜けた。

SNSの総フォロワーは5年間で100万人に到達。アレン様は「人間には誰しも劣等感がある。あとは自己肯定感の低さ」と弱さを自覚しつつ、「だけどその自己肯定感の低さ、劣等感をバネにした。そしてここまできた」としみじみ。「だから、人生って学びよね〜」と紆余曲折に満ちた半生を振り返った。