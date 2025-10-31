PSYCHIC FEVERが、2025年10月13日から19日にかけてオーストラリア シドニーで開催された複合イベント『SXSW Sydney 2025』に出演した。

本イベントは、アメリカ テキサス州オースティンにて毎年3月に開催される世界最大級の複合型クリエイティブカンファレンスイベント『SXSW』が、2023年にアジア太平洋地域で初めて開催されたもの。アジア太平洋地域からジャンルを超越した150組以上のアーティストが出演した。

PSYCHIC FEVERは、3月開催の『SXSW』に続く出演で、グループ初となるオセアニア進出となった。10月15日には「International Stage」、16日には「triple j’s Prism Presents」ショーケースに登場し、それぞれ異なるセットリストを披露した。

なおPSYCHIC FEVERは、12月2日にアメリカ ロサンゼルスでのCEIPAが主催するグローバルショーケース『ennichi '25 Japanese Music Experience LA』への出演を控えている。

（文=リアルサウンド編集部）