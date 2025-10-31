ポップしなないでが、新曲「ロックンロールシネマ」を11月19日に配信リリースする。

（関連：ポップしなないで、メジャーデビュー決定で意気揚々と新章へ “セカイ系バンド”が踏み出した次なるステージ）

本情報は、本日開催されたバンド史上初となるリクエストライブ『TARAREBA』にて発表されたもの。本楽曲は、青春の煌めきをポップしなないでらしくギターロックに落としこんだ楽曲で、青春の刹那とカオスと内省が感じられるアートワークになっている。

メンバーは今回の配信リリースに関して、「学生時代に小さな映画館で観て、当時は面白さが正直わからなかったんですけど、その後何回か見返したりして、今も好きな青春映画があるんですよね。そういう音楽が作れたらいいなあと思ってるし、そういう曲を作ったつもりです。」とコメントしている。

さらに、11月より東京、名古屋、大阪のクラブクアトロにて『ポップしなないでpresents “Pop’n’Roll ZOMBIES” tour』を開催。11月24日には大阪 梅田CLUB QUATTROにて超能力戦士ドリアン、12月7日には愛知 名古屋CLUB QUATTROにて時速36km、東京 渋谷CLUB QUATTROにて後日発表となるゲストを迎えて2マン公演を行う。なお、11月3日までチケットオフィシャル2次先行の申込が受付中。詳しくは公式サイトのチケット情報で確認できる。

ポップしなないでは本年3月31日に結成10周年を迎えるにあたり、メンバー2人の『10のやりたいこと』企画を開催中。なお本公演にてライブ映像作品リリースも追加され、本日時点で7つの“やりたいこと”が公開されている。残り3つの“やりたいこと”も順次発表予定だ。

（文=リアルサウンド編集部）