森口博子のデビュー40周年を記念したアニバーサリーアルバム『Your Flower ～歌の花束を～』より、新曲「ETERNAL DAYS ～あなたがいてよかった～」のMVが公開された。

本楽曲は1991年に公開された映画「機動戦士ガンダムF91」の主題歌としてヒットし、NHK『紅白歌合戦』で歌われた「ETERNAL WIND ～ほほえみは光る風の中～」のアンサーソング。34年の時を超え、再びシンガーソングライターの西脇唯が書き下ろした。歌詞には映画作品の“その後”を思わせるような表現や、「ETERNAL WIND ～ほほえみは光る風の中～」にて歌詞としては出てこなかった〈ほほえみは光る風の中〉というフレーズが歌われているなど、前作との繋がりも感じさせる仕上がりに。

MVは霧に包まれた大自然の幻想的なロケーションで撮影が行われ、テレビでは見かけない編み込みアップのヘアスタイルで表現力豊かに歌う森口博子の姿を観ることができる。

あわせて、アニバーサリーアルバムのジャケット写真や収録曲、付属映像などの詳細も公開。初回限定盤には森口自らが選曲した全16曲のベストアルバムと、「ETERNAL DAYS ～あなたがいてよかった～」MVや2022年に開催された『森口博子 コンサート “Starry People”』から3曲分のライブ映像を収録したBlu-rayが同梱となる。

そのほか、アルバムの発売を記念した『スペシャルミニライブ＆2ショットチェキ撮影会』や、アルバムのアートワークを存分に楽しめるパネル展など、様々な企画が決定している。詳しくは森口博子オフィシャルホームページで確認できる。

なお森口博子は、12月20日から40周年アニバーサリーツアー第一章『Your Flower』をスタート。チケットは現在プレイガイド抽選先行受付中だ。

■森口博子 メッセージ

森口博子の楽曲を初めて聴いた方、コンサートを観た方はいつも驚いてくださいます。「こんなにいい曲を？！」そうなんです。想像以上にいい曲ばかり。

ファンのみなさんとの出会いから、一緒に歩んできたこの40年間。熱量を持った大勢の方々が音楽制作に携わり、丁寧に作って下さったなあと、改めて実感しています。譲れない誇りです。その楽曲達を全力で受け止めてくれているファンのみなさん、支えてくださっているすべての皆様に心から感謝の気持ちでいっぱいです。

50代に入り、2019年から毎年リリースしてきたアルバムが、6枚ともすべてオリコントップ10入りという奇跡に遭遇した先の40周年記念アルバム。過去に楽曲を提供してくださった偉大な方々が大集結。愛情いっぱいに新曲を書いてくださり感涙です。美しいバラード、ユニークなロック、メッセージソング、コミカルな爆笑ホロリソングなどなどボーダレス。ガンダムがきっかけでファンになった方にも、他のオリジナルやバラエティでファンになった方にもきっと刺さる名曲揃いです。

いい意味で、情緒忙しくなる豊かなアルバム。森口博子、全部詰め込みました。

（文=リアルサウンド編集部）