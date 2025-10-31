ノーベル賞受賞者を輩出する英国の名門国立大学「エセックス大学」――同校の正式な提携校が2025年9月29日、日本で開校した。「SAK University 東京イノベーションキャンパス」（SAK Univ.）がそれである。

SAKというのはITスクールを22年もの間運営してきた「システムアーキテクチュアナレッジ」。株式会社エスアイイーが経営してきたが、このたびエセックス大学の提携校として認定を受けた。

10月27日に行われた開校記念式典では、どんな大学で、何を目指すのかが語られた。

日本語で学べて、エセックス大学の学士号と大学院卒業資格を取得できる

SAK Univ.はIT人材を育成するために生まれた。背景には、2030年にIT人材が最大で79万人不足するおそれがあるという試算（経済産業省調査）がある。ITスキルを学ぶ高等教育のニーズやグローバル人材の育成は喫緊の課題なのだ。

SAK Univ.の大きな特徴は、エセックス大学認定のプログラムを、日本語で受講できること。英語に不安がある人でも安心して学べる。さらに、英国の高等教育基準を満たすようにプログラムが設計されているので、エセックス大学の学士号と大学院卒業資格を取得することが可能である。

プログラムは、「コンピュータサイエンス学士号」と「コンピュータサイエンス＆セキュリティ（大学院ディプロマ）」が用意されている。

前者では、ソフトウェア開発、データ構造とアルゴリズム、最新技術に関する基礎をしっかりと身につけることができ、後者では、進化し続けるコンピュータセキュリティやデジタルインフラの分野で求められる専門知識を習得できる。専門的なスキルと知識の習得、スキルを証明する資格取得、さらに、実務に生かせる演習課題によって即戦力となるスキルを身につけられる。

オンライン受講が可能。きめ細かな学習・就職支援

10月27日、東京・品川天王洲キャンパスで開校記念式典が行われ、主催者のエスアイイー代表取締役社長の藤正幸氏は、次のように意気込みを語った。

「数多の人に数多の方法で数多の知を授ける。これこそが当校のビジョンであります。国や政党、有権者に縛られず、常に学問、社会へ、そして生徒へ最適に届けるための機関であるべく、これまでの大学の伝統や研究の価値を尊重しながら、次世代の高等教育機関として発展させていきます」

また、エセックス大学教育担当 副学長であるララ・アンダーソン教授も、

「エセックス大学とSAK Univ.、双方の強みを生かした共同研究や最先端プロジェクトの協力を進めていきたいと考えています。将来的にはSAK Univ.の学生が英国で､またエセックス大学の学生が東京で学ぶ姿を思い描いています」

と未来へのビジョンを語った。

式典の途中、元サッカー日本代表で、イングランドプレミアリーグなどで活躍した吉田麻也選手もビデオメッセージで登場。選手が引退後のセカンドキャリアを考える時、「新たな可能性を広げる場となり、彼ら（彼女）たちの人生を豊かにする一助となることを心から願っています」とエールを送った。

エスアイイーは、日本プロサッカー選手会（JPFA）の2025年オフィシャル理念パートナーとして、Jリーガーと海外で活躍するプロサッカー選手のセカンドキャリア形成を支援しているからだ。SAK Univ.は学生の就職や留学についてもきめ細かなサポートを実施している。

SAK Univ.では、通学でもオンラインでも受講が可能であるため、全国どこにいても、好きな時間に講義にアクセスできる。多様な環境で学ぶ熱意をもつ学生たちに対して行き届いた学習支援を行うシステムを整えている。「国内型国際教育」を受けられるこの大学から、世界で活躍する人材が巣立つこともそう遠くないかもしれない。