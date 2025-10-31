¡ÚÂçÆüËÜ¡Û¿å¡¢¥¹¥é¥¤¥à¡¢¥±¥Á¥ã¥Ã¥×Èô¤Ó¸ò¤¦ÂçÍðÀï¡¡º´Æ£¹§Î¼¤¬Jr.²¦ºÂ£Ö£³¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬¥·¥å¥¦¤Ç¤É¤Ã¤Á¤¬¥±¥¤¤«¡Ä¡×
¡¡ÂçÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£³£±Æü¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç£Â£Ê£×Ç§Äê¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Îº´Æ£¹§Î¼¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¥Ð¥é¥â¥ó¥±¥¤¡Ê£´£¸¡Ë¤Ë¾¡Íø¤·¡¢£Ö£³¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¿å¡¢¥¹¥é¥¤¥à¡¢¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡Ä¤½¤ÎÂ¾¤¢¤é¤æ¤ë¥É¥í¥É¥í¤¬¥ê¥ó¥°¾å¤òÈô¤Ó¤«¤Ã¤¿¡£º´Æ£¤Ï¥±¥¤¤È¥»¥³¥ó¥É¤Î·»¡¢¥Ð¥é¥â¥ó¥·¥å¥¦¤ÎÏ¢·È¹¶·â¤ÎÁ°¤Ë¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤Ê¤¼¤«¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤Î»Ñ¤Ç»î¹ç¤Ë²ðÆþ¤·¤Æ¤¤¿µÈÌîÃ£É§¤Î¹¶·â¤â¼õ¤±Â¿Àª¤ËÌµÀª¤ÎµçÃÏ¤Ë´Ù¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÉ®Àå¤Ë¿Ô¤¯¤·¤¬¤¿¤¤¹¶ËÉ¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤¿º´Æ£¤Ï¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¾è¤Ã¤¿µÈÌî¤Î¤ª¿¬¤Ë¥±¥¤¤òÂÇ¤ÁÉÕ¤±¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ö¥é¥Ç¥£¡¦¥µ¥ó¥Ç¡¼¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤¨¤º¤¤Ê¤¬¤é¡Öº£Æü£±¸Ä¤À¤±¤ï¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤â¤É¤Ã¤Á¤¬¥·¥å¥¦¤Ç¤É¤Ã¤Á¤¬¥±¥¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¤È¡¢ËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÊòÁ³¤È¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£