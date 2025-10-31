特急「サンダーバード」琵琶湖線・米原線経由に

JR西日本によりますと、JR湖西線では強風が見込まれるため、以下の特急「サンダーバード」は、琵琶湖線・米原駅経由に運転経路を変更したということです。

【画像①②】JR伯備線の撮影の名所「セリカカーブ」を行く273系「やくも」号／山陽路を行く227系「Urara」

【大阪・新大阪・京都⇒敦賀】

サンダーバード２５号（大阪駅１３時１２分発）～サンダーバード４９号（大阪駅２０時５４分発）まで

【敦賀⇒京都・新大阪・大阪】

サンダーバード２２号（敦賀駅１３時１４分発）～サンダーバード５０号（敦賀駅２２時０５分発）まで

このため京都駅・新大阪駅・大阪駅の到着時刻に約３０分の遅れが見込まれています。

遠く離れたJR伯備線 特急「やくも」にも影響

この影響で、強風により遅れた列車から乗り換えた新幹線から、JR岡山駅で乗客の乗り換えの待ち合わせをしたため、JR伯備線の特急「やくも」【画像①】にも遅れが出ています。



【岡山⇒出雲市方面】

・やくも２９号（出雲市行き） 約２０分遅れ

さらに山陽本線 相生～岡山間にも影響

また、姫路駅でも乗客の乗り換えの待ち合わせをしたため、JR山陽本線の岡山行きの最終列車にも約１５分の遅れが出ているということです。



JR山陽本線 相生～岡山 一部列車遅延