京都・大阪・兵庫を結ぶ国道171号を拠点に活動するバンド・171（読み：イナイチ）が、10月31日に実施したYouTubeライブで、スピードスターレコーズからのメジャーデビューと、12月3日発売のアルバム『HELLO!』のリリースを発表した。

YouTubeライブでは、バンドの歴史を振り返る約20分間のVTRが冒頭で流され、VTR最後にスピードスターレコーズからのメジャーデビューとキャリア初の全国流通盤となるアルバム『HELLO!』のリリースが発表された。

メジャーデビューアルバムとなる『HELLO!』には、最新EP『refrain』のリード曲「足音」や、地元関西への想いを込めた「快速急行」などの既発曲に加え、ライブハウスへの愛着が詰まった「グレモンハンドル」、ソフト99のラジオCMに起用されている「My First Car」など新曲8曲を含む全12曲を収録。先行配信として「グレモンハンドル」が11月12日にリリース予定となっている。

リリース情報の解禁とともにApple MusicとSpotifyでの事前登録キャンペーンもスタート。キャンペーンページからの事前登録で、オリジナルスマホ待受が入手できる。

アートワークはこれまでの活動通りメンバー自身で制作を進め、ジャケット写真にはバンド名の由来ともなっている国道171号の街並みが印象的に切り取られている。ブックレットも1ページずつこだわりが詰め込まれているとのこと。

ジャケット写真

合わせて、12月から開催される対バン＆ワンマンツアーのタイトルが＜171 メジャーデビューツアー “HELLO!”＞であることも発表された。このツアーの会場では、ニューアルバム『HELLO!』とオリジナルグッズ“『HELLO!』ミニチュアCDキーホルダー”がセットになった会場限定のスペシャルセットも販売される。

また、メジャーデビュー＆アルバムリリースに際して新たなアーティスト写真を公開。鮮やかな青の背景をバックに、メンバー3人の個性やポージングが印象的な1枚は、171の躍動感やキャラクターが伝わるアートワークとなっている。

さらに、東京＆大阪でのインストアイベントの開催も発表。東京は12月8日にタワーレコード新宿店、大阪は12月13日にタワーレコードNU茶屋町店で、171としては貴重なアコースティック編成でのミニライブ、そして初のジャケットサイン会が開催される。

◾️アルバム『HELLO!』

2025年12月3日（水）リリース

購入https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66114.html

ライブ会場限定セット：https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A029003/1.html

配信：https://www.toneden.io/v-dd/post/171_hello ・完全生産限定盤：3,500円（税込）※デジパック仕様

・ライブ会場限定セット（アルバム『HELLO!』＋“『HELLO!』ミニチュアCDキーホルダー”）：4,300円（税込） ▼収録曲

1.LOST IN THE ライブハウス

2.グレモンハンドル

3.Sunday Dreamers

4.SUPERSONIC

5.壊れたギター

6.My First Car

7.快速急行

8.足音

9.plastic world

10.kemonomichi

11.ヒットソングシーズン（HELLO! Version）

12.LOOP ◆アルバム『HELLO!』リリース記念インストアイベント詳細

12月8日（月）19:00〜 タワーレコード新宿店

12月13日（土）19:00〜 タワーレコードNU茶屋町店

詳細：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Live/A029003.html

◾️＜171 メジャーデビューツアー “HELLO!”＞＜対バン編＞ 2025年

12月6日（土） 神奈川・F.A.D YOKOHAMA

OPEN17:30 START18:00

［GUEST］テレビ大陸音頭 12月7日（日） 千葉・千葉LOOK

OPEN17:30 START18:00

[GUEST］トップシークレットマン 1月10日（土） 宮城・LIVE HOUSE enn 2nd

OPEN18:30 START19:00

［GUEST］THIS IS JAPAN 1月12日（月 ・祝）栃木・HEAVEN’S ROCK UTSUNOMIYA VJ-2

OPEN17:30 START18:00

[GUEST］THIS IS JAPAN 1月17日（土） 石川・vanvan V4

OPEN17:30 START18:00

[GUEST］時速36km 1月30日（金）広島・ALMIGHTY

OPEN18:30 START19:00

［GUEST］板歯目 1月31日（土）福岡・LIVE HOUSE Queblick

OPEN17:30 START18:00

［GUEST］板歯目 2月6日（金）京都・KYOTO MUSE

OPEN18:30 START19:00

［GUEST］PK shampoo 2月7日（土）愛知・CLUB UPSET

OPEN17:30 START18:00

［GUEST］PK shampoo 2月13日（金）香川・DIME

OPEN18:30 START19:00

［GUEST］ドミコ

◾️＜171 メジャーデビューツアー “HELLO!”＞＜ワンマン編＞】 2026年

2月23日（月・祝）

OPEN17:00 START18:00

東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO

https://www.club-quattro.com/shibuya/

お問い合わせ：HOT STUFF PROMOTION

［TEL］050−5211−6077

［WEB］https://www.red-hot.ne.jp 2月28日（土）

OPEN17:00 START18:00

大阪・UMEDA CLUB QUATTRO

https://www.club-quattro.com/umeda/

お問い合わせ：清水音泉

［TEL］06-6357-3666

［WEB］http://www.shimizuonsen.com ▼プレイガイド

イープラス：https://eplus.jp/inaichiband/

ぴあ：https://w.pia.jp/t/inaichiband/

ローソン：https://l-tike.com/inaichiband/