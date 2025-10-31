国道171号を拠点に活動するバンド・171、スピードスターレコーズよりメジャーデビューを発表。アルバム『HELLO!』リリース決定も
京都・大阪・兵庫を結ぶ国道171号を拠点に活動するバンド・171（読み：イナイチ）が、10月31日に実施したYouTubeライブで、スピードスターレコーズからのメジャーデビューと、12月3日発売のアルバム『HELLO!』のリリースを発表した。
YouTubeライブでは、バンドの歴史を振り返る約20分間のVTRが冒頭で流され、VTR最後にスピードスターレコーズからのメジャーデビューとキャリア初の全国流通盤となるアルバム『HELLO!』のリリースが発表された。
メジャーデビューアルバムとなる『HELLO!』には、最新EP『refrain』のリード曲「足音」や、地元関西への想いを込めた「快速急行」などの既発曲に加え、ライブハウスへの愛着が詰まった「グレモンハンドル」、ソフト99のラジオCMに起用されている「My First Car」など新曲8曲を含む全12曲を収録。先行配信として「グレモンハンドル」が11月12日にリリース予定となっている。
リリース情報の解禁とともにApple MusicとSpotifyでの事前登録キャンペーンもスタート。キャンペーンページからの事前登録で、オリジナルスマホ待受が入手できる。
アートワークはこれまでの活動通りメンバー自身で制作を進め、ジャケット写真にはバンド名の由来ともなっている国道171号の街並みが印象的に切り取られている。ブックレットも1ページずつこだわりが詰め込まれているとのこと。
合わせて、12月から開催される対バン＆ワンマンツアーのタイトルが＜171 メジャーデビューツアー “HELLO!”＞であることも発表された。このツアーの会場では、ニューアルバム『HELLO!』とオリジナルグッズ“『HELLO!』ミニチュアCDキーホルダー”がセットになった会場限定のスペシャルセットも販売される。
また、メジャーデビュー＆アルバムリリースに際して新たなアーティスト写真を公開。鮮やかな青の背景をバックに、メンバー3人の個性やポージングが印象的な1枚は、171の躍動感やキャラクターが伝わるアートワークとなっている。
さらに、東京＆大阪でのインストアイベントの開催も発表。東京は12月8日にタワーレコード新宿店、大阪は12月13日にタワーレコードNU茶屋町店で、171としては貴重なアコースティック編成でのミニライブ、そして初のジャケットサイン会が開催される。
◾️アルバム『HELLO!』
2025年12月3日（水）リリース
購入https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-66114.html
ライブ会場限定セット：https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A029003/1.html
配信：https://www.toneden.io/v-dd/post/171_hello
・完全生産限定盤：3,500円（税込）※デジパック仕様
・ライブ会場限定セット（アルバム『HELLO!』＋“『HELLO!』ミニチュアCDキーホルダー”）：4,300円（税込）
▼収録曲
1.LOST IN THE ライブハウス
2.グレモンハンドル
3.Sunday Dreamers
4.SUPERSONIC
5.壊れたギター
6.My First Car
7.快速急行
8.足音
9.plastic world
10.kemonomichi
11.ヒットソングシーズン（HELLO! Version）
12.LOOP
◆アルバム『HELLO!』リリース記念インストアイベント詳細
12月8日（月）19:00〜 タワーレコード新宿店
12月13日（土）19:00〜 タワーレコードNU茶屋町店
詳細：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Live/A029003.html
◾️＜171 メジャーデビューツアー “HELLO!”＞＜対バン編＞
2025年
12月6日（土） 神奈川・F.A.D YOKOHAMA
OPEN17:30 START18:00
［GUEST］テレビ大陸音頭
12月7日（日） 千葉・千葉LOOK
OPEN17:30 START18:00
[GUEST］トップシークレットマン
1月10日（土） 宮城・LIVE HOUSE enn 2nd
OPEN18:30 START19:00
［GUEST］THIS IS JAPAN
1月12日（月 ・祝）栃木・HEAVEN’S ROCK UTSUNOMIYA VJ-2
OPEN17:30 START18:00
[GUEST］THIS IS JAPAN
1月17日（土） 石川・vanvan V4
OPEN17:30 START18:00
[GUEST］時速36km
1月30日（金）広島・ALMIGHTY
OPEN18:30 START19:00
［GUEST］板歯目
1月31日（土）福岡・LIVE HOUSE Queblick
OPEN17:30 START18:00
［GUEST］板歯目
2月6日（金）京都・KYOTO MUSE
OPEN18:30 START19:00
［GUEST］PK shampoo
2月7日（土）愛知・CLUB UPSET
OPEN17:30 START18:00
［GUEST］PK shampoo
2月13日（金）香川・DIME
OPEN18:30 START19:00
［GUEST］ドミコ
◾️＜171 メジャーデビューツアー “HELLO!”＞＜ワンマン編＞】
2026年
2月23日（月・祝）
OPEN17:00 START18:00
東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO
https://www.club-quattro.com/shibuya/
お問い合わせ：HOT STUFF PROMOTION
［TEL］050−5211−6077
［WEB］https://www.red-hot.ne.jp
2月28日（土）
OPEN17:00 START18:00
大阪・UMEDA CLUB QUATTRO
https://www.club-quattro.com/umeda/
お問い合わせ：清水音泉
［TEL］06-6357-3666
［WEB］http://www.shimizuonsen.com
▼プレイガイド
イープラス：https://eplus.jp/inaichiband/
ぴあ：https://w.pia.jp/t/inaichiband/
ローソン：https://l-tike.com/inaichiband/
