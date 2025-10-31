シャイトープ、配信シングル「shape of wonder / エッセイ」リリース決定
シャイトープが、11月28日に2曲の配信限定シングル「shape of wonder / エッセイ」をリリースすることを発表した。
「shape of wonder」は、“一見変わらないようでいて気持ちが少しずつ移ろいでいく君をこれからもそっと愛し続けたい”という、繊細で不安な心情の中にも、明るい未来を信じる愛のかたちを描いたラブソング。
それに対し「エッセイ」は、シンプルかつ鋭く3人の音をぶつけ合い、誰もが抱える心の葛藤を描いたロックチューンとなっている。リリースの発表に合わせてジャケット写真も解禁された。
本日10月31日に開催された全国ツアー＜シャイトープ LIVE TOUR 2025 “WELCOME TO YOUR LIFE”＞福岡公演で初披露。来場したファンにいち早く届けられたが、歌詞を聴き入るファンに対して優しくも力強いサウンドで会場全体を包み込んだ。ツアーは12月14日まで各地にて開催、チケットは一般発売中だ。
「shape of wonder / エッセイ」
2025年11月28日(金)配信リリース
ダウンロード・ストリーミング：https://erj.lnk.to/YYT3xR
＜シャイトープ LIVE TOUR 2025 “WELCOME TO YOUR LIFE”＞
9月6日(土) 岡山｜岡山CRAZY MAMA KINGDOM
9月7日(日) 愛媛｜松山WstudioRED
9月13日(土) 鹿児島｜鹿児島CAPARVOホール
9月15日(月祝) 長崎｜長崎DRUM Be-7
9月19日(金) 宮城｜仙台Rensa
9月23日(火祝) 静岡｜浜松窓枠
9月27日(土) 山梨｜甲府CONVICTION
10月13日(月祝) 鳥取｜米子 AZTiC laughs
10月19日(日) 福島｜郡山HIPSHOT JAPAN
10月23日(木) 神奈川｜KT Zepp Yokohama
10月25日(土) 新潟｜新潟LOTS
10月26日(日) 栃木｜宇都宮HEAVEN’S ROCK VJ-2
10月31日(金) 福岡｜Zepp Fukuoka
11月2日(日) 愛知｜Zepp Nagoya
11月9日(日) 大阪｜Zepp Osaka Bayside
11月15日(土) 北海道｜Zepp Sapporo
11月16日(日) 青森｜青森Quarter
11月23日(日) 石川｜金沢EIGHT HALL
11月24日(月祝) 長野｜長野JUNK BOX
11月29日(土) 岩手｜盛岡CLUB CHANGE WAVE
11月30日(日) 秋田｜club SWINDLE
12月6日(土) 香川｜高松オリーブホール
12月7日(日) 広島｜BLUE LIVE広島
12月13日(土) 大分｜DRUM BE-0
12月14日(日) 宮崎｜LAZARUS
詳細：https://shytaupe.com/live_information/schedule/list/
