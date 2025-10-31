大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のジェイテクトSTINGS愛知が31日（金）、名鉄バス株式会社とのコラボ企画シャトルバスを運行することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

本企画は、STINGS愛知のホーム会場である岡崎中央総合公園で開催される試合に際し、名鉄東岡崎駅東改札口側ロータリーから岡崎中央総合公園エントランスまで運行されるシャトルバス内にて、選手による車内アナウンスや、往路便を利用した各日先着700名を対象にオリジナル選手カードがプレゼントされるというもの。

なお、シャトルバスの乗車料金は大人が500円 、子供が250円。この企画がスタートする11月2日（日）と3日（月）に開催されるSVリーグ男子第2節の東レアローズ静岡戦では、呂姜耀凱、髙橋健太郎、荒木琢真、秦耕介ら4選手のオリジナルカードが配布される予定だ。

対象の試合は以下の通り。

第2節 vs東レアローズ静岡（11月2日・3日）

第4節 vs大阪ブルテオン（11月15日・16日）

第8節 vs広島サンダーズ（12月27日・28日）

第9節 vs大阪ブルテオン（1月3日・4日）

第12節 vs日本製鉄堺ブレイザーズ（1月24日・25日）

第13節 vsサントリーサンバーズ大阪（2月7日・8日）

第16節 vsヴォレアス北海道（3月7日・8日）

第18節 vs日本製鉄堺ブレイザーズ（3月21日・22日）

第22節 vsVC長野トライデンツ（4月18日・19日）

