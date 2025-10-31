東京ディズニーシーで2026年1月14日から3月19日までの間、スペシャルイベント『ディズニーストーリービヨンド』の第3 弾が開催されることが30日、オリエンタルランドから発表されました。

『ディズニーストーリービヨンド』は、パーク内のエリアやアトラクションにある物語を超えたストーリーの世界にゲストを誘い、パークの世界観をより一層楽しめるというスペシャルイベントです。2023年からスタートし、第1弾、第2弾が東京ディズニーランドの『ホーンテッドマンション』を舞台に開催され、第3弾となる今回は、東京ディズニーシーのメディテレーニアンハーバーにあるエリア“パラッツォ・カナル”に舞台を移して開催されます。

主人公は、ゴンドリエを目指す青年カルロ。ゴンドリエ仲間や街の人々との関わりを通じて成長しながら、カーニバルで一人前のゴンドリエとしてデビューするために奮闘する物語です。

登場するキャラクターの声は、声優やミュージカル俳優が担当。ストーリーは全20話あり、1話から17話までは特設サイトや東京ディズニーリゾート公式YouTube で順次配信予定。18話から20話は、実際にパークに足を運ぶことで視聴可能だということです。

さらに、パーク内のスポットで指定された風景の写真を撮影すると、カーニバル当日の物語を楽しめるほか、ストーリーにちなんだデコレーションを設置したり、フードやグッズなども販売される予定です。