1999年に名古屋市西区で当時32歳の女性が殺害された事件で、愛知県警は31日、殺人容疑で69歳の女を逮捕しました。



愛知県警は、女の名前を港区東海通に住むアルバイト・安福久美子容疑者(69)と発表しました。



1999年11月13日、西区稲生町のアパートで主婦の高羽奈美子さん(当時32)が殺害された事件は、犯人が捕まらないまま2025年11月で26年が経とうとしていました。





安福久美子容疑者は30日午後、愛知県警西署に出頭していて、現場で見つかっていたDNAの型が安福容疑者のものと一致したことなどから逮捕に至りました。逮捕容疑は、高羽さんの首を鋭利な刃物で複数回刺すなどして失血死させた殺人の疑いで、逮捕状を読み上げると「あっています」と答え、容疑を認めているということです。殺害された高羽さんの夫・悟さんは「手が震えるって言っています。一生懸命いろんなことトライしてきたので、26年かかったけど、捕まえてよかったなという思いしかないです」と話しました。警察は安福容疑者と高羽さんの関係について明らかにしていませんが、悟さんは、安福容疑者と自身は高校時代の同級生だったと話しました。なぜ事件が起きたのか、警察は今後、動機を追及する方針です。