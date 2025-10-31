タレントのマツコ・デラックスと有吉弘行が７日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国 ２時間ＳＰ」（金曜・この日は午後８時１０分）に出演。おいしいのかどうか分からないまま食べている料理の名前を明かす一幕があった。

この日の番組で好みの料理の話になると「まだ、北京ダックがいまだにうまいのかどうか分からずに食べている」と明かした有吉。

「あれ、ミソの味じゃん。ダックはもう天カスでもいいんじゃないかって思っちゃう」と続けたところでマツコも「分かる。おいしいんだけど、これって一体、、何を食べてるんだろう？ あたしって」と同調。

「もはや皮を食ってるんだからさ、あれさ」と続けたところで「じゃあさ。あの皮にミソをつけて食うわけにはいかないのか？って思うわけ」と有吉。

ここでマツコは「いや、あたし、試したことあるんですよ。包んであるおもちみたいなヤツ、パンみたいなのを抜きにしてネギとか味噌ダレとかだけで食べたら脂っぽいの。ダックはね。相当、脂。めちゃくちゃ脂っぽいの。だから、あれだけパン的なものがあって、脂の量がバランス取れてるんだなって、その時思った」と説明していた。

ここで有吉が「中国４０００年の歴史から来てるんだろうね」と言うと、マツコも「めちゃくちゃお金持ちの人の料理なんだろうね。焼いたダックを食べていて、もう、皮だけ食べたいみたいな富裕層のお遊びみたいなところから来てるんだろうね。わがままマダムに翻弄された料理人がたどり着いたのが、あのバランスなんだろうね」と推測していた。