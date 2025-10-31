こう着ればいいのか！【しまむら】40・50代がお手本にしたい「サマ見えコーデ」

新しい服を買っても、いつも同じようなコーデになってしまう……そんな大人世代のお悩みを解決してくれそうなコーデ企画を、【しまむら】の大人向けブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】がInstagramで実施！ 人気スタイリストの皆さんが企画会議に参加して組んだ「サマ見えコーデ」を、ピックアップして紹介します。

ベージュ × くすみピンクの組み合わせでこなれ感たっぷり

ゆったりとした身幅のカーディガンにコクーンパンツを合わせた、立体的なシルエットがおしゃれなコーディネート。ボーダーのカーディガンを肩掛けすることで、コーデにリズムをプラスしています。このコーデのおしゃれ度をさらに高めているのは、色の組み合わせ。落ち着いたベージュに、甘すぎないくすみピンクを取り入れることで、上品かつこなれ感たっぷりに仕上げています。

縦長レイヤードでテイストMIXをスタイリッシュに

カーディガン × ロングスカートの上品なスタイリングに、アウトドアテイストのベストとキャップを合わせたMIXコーデ。レイヤードコーデなのにもたついて見えないのは、縦長シルエットの成せる業。インナーの上下を黒でつなぎ、そこにロング丈のベストを重ねることでスタイリッシュな縦ラインが完成。体型カバーしながらスタイルアップを目指したい人は、必見のテクニックです。

ゆったりシルエットをブルーで引き締める

ゆったりと丸みを帯びたニットカーデにロングスカートを合わせた、リラクシーなスタイリング。インナーの組み合わせ次第で冬まで活躍しそうな、あたたかみのあるコーディネートですが、地味見えしないのはカーディガンの鮮やかなブルーのおかげかも。落ち着いた色にまとまりがちな秋冬のコーデに、新鮮さをプラスしています。

辛口コーデはチェック柄でおしゃれ度アップ！

ゆったりとしたカーディガンとパンツにミリタリーコートを羽織ることで、辛口でメンズライクな印象に。ベーシックなスタイリングに思えますが、ポイントはチェックのコクーンパンツをチョイスしたところ。柔らかいシルエットとクラシカルな柄がプラスされ、大人の上品さを演出しています。カーディガンの裾を半分出したアシンメトリーな着こなしも、こなれ感をアップさせる技のひとつ。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N