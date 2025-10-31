殺人AI人形、レベルアップ。 『M3GAN／ミーガン 2.0』ブルーレイ１月発売 アンレイテッド版本編ほか映像特典多数［ホラー通信］
暴走する“お友達AI人形”を描いた『M3GAN／ミーガン』続編、『M3GAN／ミーガン 2.0』のブルーレイ&DVDが2026年1月21日(水)に発売されることが決定した。
『M3GAN／ミーガン 2.0』は10月に日本での劇場公開を予定していたが、８月に公開中止が発表され、楽しみにしていたファンを落胆させていた。その後、Prime Videoにて日本最速＆独占配信がスタートしている。
ブルーレイ＆DVDには、アメリカの劇場ではカットされたシーンを含むアンレイテッド版本編ほか、メイキング映像などの特典映像を約152分収録。Amazon.co.jp限定でビジュアルシート3枚セット、楽天ブックス限定で2L判ブロマイド5枚セットといった対象店舗での購入特典も用意されている。
舞台は前作の２年後。お友達AI人形のM3GAN（ミーガン）は暴走の果てに破壊されたが、その技術をもとに殺人兵器“アメリア”が誕生してしまう。アメリアによって世界が危機に瀕する中、これに対処するためにより強く凶悪にアップデートされたミーガンが生み出される。
『M3GAN／ミーガン 2.0』ブルーレイ&DVD
2026年1月21日(水)発売 ※レンタルDVD同日リリース
【映像特典】
■ブルーレイ・DVD共通収録
◎完全アップグレード:「M3GAN/ミーガン 2.0」メイキング
◎アンドロイドのDNA
◎戦いの美学
◎シーン解析:エンブレイスAI
◎アンレイテッド版(英語音声/英語・日本語字幕のみ)
※商品の仕様は変更の場合あり
発売・販売元:株式会社ハピネット・メディアマーケティング
© 2026 Universal Studios. All Rights Reserved.