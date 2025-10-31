ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄は、今年の年末年始シーズンに向けて、“遊び方”を自由に選べる宿泊プラン「あしびー・リトリート」の秋冬バージョンを用意した。また、宿泊プラン「アニバーサリープラン」を予約の消費者を対象にフェスティブデコレーションを施した特別なアニバーサリーケーキを用意した。

「あしび〜」とは、沖縄の方言（しまくとぅば）で“遊ぶ”という意味。宿泊プラン「あしびー・リトリート」は、マリンアクティビティやレストランメニュー、子ども向けプログラムなど、約20種類のコンテンツの中から好きなものを選べる「瀬良垣あしび〜クーポン」が特典として付いた、2連泊以上限定の宿泊プランとなっている。消費者一人ひとりが自由に滞在中の“遊び方”をカスタマイズし、自分だけの旅をデザインできることが、この宿泊プランの魅力となっている。家族連れはもちろんのこと、気のおけない友人との旅行にもおすすめだとか。

冬のおすすめは、新アクティビティ「BIGペダルボート」。ペダルを漕ぐことでボートが進むアトラクションで、沖縄の美しい海をゆったりと回遊できる。水着を着用しなくても体験できるため、冬の沖縄でも快適に海遊びを楽しめる。沖縄県内でも導入しているホテルはまだ少なく、島全体がひとつのリゾートとして広がる壮大な自然環境を生かした、瀬良垣島ならではの体験として注目してほしいという。

「瀬良垣あしび〜クーポン」では、このほかにもハイアット グループとして日本で初めて導入された子ども向けプログラム「キャンプハイアット」のクラフト体験をはじめ、家族みんなで楽しめるシュノーケリングやシーカヤックツアー、リゾートで心身を整えるテントサウナやモーニングヨガ、そしてレストランでのランチやディナーなど、多彩なコンテンツをラインアップしている。



「アニバーサリーケーキ」

さらに、クリスマスシーズンに向けて、宿泊プラン「アニバーサリープラン」を予約の宿泊者には、フェスティブデコレーションを施した期間限定のアニバーサリーケーキを用意した。通年プランに含まれるシャンパンボトルの特典に加え、オプションのアニバーサリーケーキ「プロフィットロール」を申し込みの人限定で、この時期だけの華やかなデコレーションを楽しめる。

また、クリスマスイブとクリスマス当日となる12月24日・25日に限り、マーケットにてフェスティブケーキを販売する。部屋でも楽しめるサイズで、定番のストロベリーショートケーキとプラリネシューの2種セットを、数量限定で用意する。

瀬良垣島の海風とともに迎えるフェスティブシーズン。ゆったりとした時間の中で、大切な人と過ごす冬のリゾートを楽しんでほしい考え。

［宿泊プラン「あしびー・リトリート」〜瀬良垣島を遊び尽くす宿泊プラン〜］

販売期間：11月1日（土）〜2026年3月30日（月）

滞在期間：〜2026年3月31日（火）まで

プラン内容：同プランは、2連泊以上の宿泊に対する限定特典

瀬良垣あしび〜クーポン（一人2枚／滞在中1回）

※添い寝の子どもは対象外・オールデイダイニング「セラーレ」での朝食付き

料金：スタンダードツイン（38m2）1室2名利用時、1室あたり2泊で5万3200円から

（参考価格／消費税・サービス料15％別）

※同プランは、全客室タイプ対象

ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄＝https://www.hyatt.com/hyatt-regency/ja-JP/okaro-hyatt-regency-seragaki-island-okinawa