歌手のアイナ・ジ・エンドが３１日、東京・Ｚｅｐｐ ＤｉｖｅｒＣｉｔｙで、９都市９公演を巡るソロツアー「革命道中」を完走した。現在の芸名で活動して１０年目の今年は事務所を移籍し、アニメ「ダンダダン」のオープニングテーマ曲「革命道中」がＳＮＳ総再生回数１２億回突破の大ヒットを記録。大きく環境が変化した年のツアーを華麗に締めくくった。

最終地にたどり着いたアイナは「革命道中ツアーファイナル！行こうぜ！」と熱くほえた。環境を変えてからの“集大成”という思いでツアーを構成し、１０月１日からＺｅｐｐを中心とするライブハウスを巡ってきた。公演タイトルを冠した「革命道中」でオープニングを飾り、観客のボルテージは急上昇。会場の熱量を感じて「会えてうれしいよ！」と感激した。

革命道中はアニメ効果で流行中。海外からの反応も良く、ヒットで感じる変化を「ＴｉｋＴｏｋのコメントが何語かなという表記が増えた」と明かす。アイナがクレーンゲーム機でマスコットが取れず、諦めかけたところに自身の楽曲が流れたといい、「自分の曲に奮い立たされて、良い曲やって思いました。ＵＦＯキャッチャーも取れました」と笑顔を見せた。

本編後半では、ＢｉＳＨの代表曲「プロミスザスター」をソロで歌唱する場面も。グループ時代からのファンの胸を熱くさせる演出を盛り込み、全力で２１曲をパフォーマンスした。節目の年も残り２カ月となり、「クリスマスが大好き。１２月は誕生日もあるので、ハッピーになれるように後悔ないようにしたい」と目標を口に。ツアーで感じた手応えを糧に、アイナの革命はまだ続く。