変幻自在の七変化!? 演歌歌手新浜レオン（29）が29〜31日の3日間、千葉・成田市のユアエルム成田で開催されたハロウィーンイベントに出演した。1日2回全6回のステージを毎回違うハロウィーンにちなんだ衣装で登場。バリエーションに富んだコスプレで、ファンを楽しませた。

新浜とゆかりのあるキャラクターたちが日替わりでゲスト登場。29日は、新浜をイメージしてサンリオが制作したオリジナルキャラクター“れおすけ”。30日は、自身が宣伝部長を務める成田市の老舗和菓子店「なごみの米屋」の公式キャラクター“ぴーちゃん”。ハロウィーン当日の31日はTVアニメ「名探偵コナン」より“江戸川コナン”がゲスト登場した。

新浜もコナンに扮（ふん）した衣装を用意し、この日限りの“ダブルコナン”で現在放送中のTVアニメ「名探偵コナン」エンディングテーマ「Fun! Fun! Fun!」を披露。SNSなどで話題となっているサビで腕を上下に振る“WAKIWAKIダンス”も披露し、会場を盛り上げた。

「年末に向けてラストスパート！ 2年連続紅白、そしてレコ大になんとしても必ず出場したい！！！」と、改めて年末に向けての意欲をファンに宣言した。