今年はサイズ感がさらに大きく進化！すっきり着こなせる「ジャケットコーデ術」をご紹介♡

クラシカルジャケットも今年はサイズ感がさらに大きく進化！そこで今回は村瀬紗英・三浦理奈とともに、重たく見えずにすっきり着こなせる「ジャケットコーデ」をご紹介します。トレンド感と上品さを両立した旬の着こなしで、冬のおしゃれをアップデートして♡