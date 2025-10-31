今年はサイズ感がさらに大きく進化！すっきり着こなせる「ジャケットコーデ術」をご紹介♡
クラシカルジャケットも今年はサイズ感がさらに大きく進化！そこで今回は村瀬紗英・三浦理奈とともに、重たく見えずにすっきり着こなせる「ジャケットコーデ」をご紹介します。トレンド感と上品さを両立した旬の着こなしで、冬のおしゃれをアップデートして♡
クラシカルジャケット
クラシカルジャケットも今年はサイズ感がさらに大きく進化！だからこそ、ミニボトムで抜けを作って全体をスッキリ見せるのがポイント。
Cordinate オールブラックでクラシカルに全体を引き締め
ツイードにベロアをあわせてメリハリをつける。
Cordinate 膨張しがちなホワイトアウターは肌見せで抜け感を
ボウタイシャツをあわせて目線アップ。
撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／村瀬紗英、三浦理奈（ともに本誌専属）文／大熊芹奈
村瀬紗英
三浦 理奈
