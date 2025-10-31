今年はサイズ感がさらに大きく進化！すっきり着こなせる「ジャケットコーデ術」をご紹介♡

クラシカルジャケットも今年はサイズ感がさらに大きく進化！そこで今回は村瀬紗英・三浦理奈とともに、重たく見えずにすっきり着こなせる「ジャケットコーデ」をご紹介します。トレンド感と上品さを両立した旬の着こなしで、冬のおしゃれをアップデートして♡ 

クラシカルジャケット

クラシカルジャケットも今年はサイズ感がさらに大きく進化！だからこそ、ミニボトムで抜けを作って全体をスッキリ見せるのがポイント。

Cordinate オールブラックでクラシカルに全体を引き締め

ツイードにベロアをあわせてメリハリをつける。

ツイードフラワービッグジャケット 39,600円／The Girls Society ブラックベロアチュールミニワンピース 27,800円／HONEY MI HONEY ベレー帽 5,280円／レイ ビームス（レイ ビームス 新宿）ニーハイソックス 2,750円／RESEXXY フラットシューズ 48,400円／ケイト・スペード ニューヨーク（ケイト・スペード カスタマーサービス）

Cordinate 膨張しがちなホワイトアウターは肌見せで抜け感を

ボウタイシャツをあわせて目線アップ。

アイボリーミドルウールジャケット 26,400円、同素材ミニスカート 13,750円／ともにdazzlin 花柄ボウタイブラウス 17,600円／リランドチュール バッグ 29,700円／ケイト・スペード ニューヨーク（ケイト・スペード カスタマーサービス）ブーツ 16,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）

撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／村瀬紗英、三浦理奈（ともに本誌専属）文／大熊芹奈

村瀬紗英

三浦 理奈