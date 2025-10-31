なかなか話に割り込めない福留光帆「マジ、村重（杏奈）さんとかすごい」
タレントの福留光帆（22歳）が、10月29日に放送されたラジオ番組「GURU GURU！」（J-WAVE）に出演。話に割り込んでいくことができず、「マジ、村重（杏奈）さんとかすごい」と語った。
「トライアンドエラー」というテーマで話をしていく中で、福留光帆がテレビの収録などで誰かの発言中にカットインしていくことができないと話し、「『NOBROCK TV』とかは、福留光帆にフォーカスを当てた企画をやってくださっているので上手くやれているように見せて頂いているんですけれど、多数バラエティで活躍されている人の中にいると、福留ちゃんは借りてきた福留」と語る。
福留によると、何か話を振られたら話す準備をしているが、「ちょっと、聞いてください」と割り込むことはできず「マジ、村重（杏奈）さんとかすごい」と賞賛する。
話を聞いていた令和ロマン・松井ケムリも同じタイプであると言うと、福留は「なのに、なんで（ケムリは）あんなに（バラエティ番組に）いっぱい呼ばれてるの？」と驚き、ケムリは福留と同じように何を話すかは常に考えていて、それで結果を出しているからかもしれないと語った。
