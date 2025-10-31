藤井聡太王将（23）への挑戦権を争うALSOK杯第75期王将戦（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）は31日、東西の将棋会館で挑戦者決定リーグ3局を行い、菅井竜也八段（33）が西田拓也六段（34）に289手で勝利した。菅井は2勝1敗、西田は2勝2敗となった。

127手目からそれまでの倍以上、1分将棋で指し続ける大熱戦。289手は今年度、未放映のテレビ対局を除いて公式戦の最長手数となった。

先手・菅井で戦型は両者、振り飛車党ながら矢倉になった。菅井が金矢倉、西田は雁木（がんぎ）に構え、西田が50手目△9五歩の突き出しから開戦した。

その後も快調に指し進めた西田だったが、菅井竜の侵入に手堅く98手目△4一歩と金取りを受けたことで、その後自身の9一飛の働きを損ねた。「気が変わってしまった。あの辺から少しずつおかしくした」と変調を自覚したという。

「駒組みで2、3手損をしている。一瞬良くなっては、いらない手を指して苦しくした」。長く我慢の展開が続いた菅井だったが、耐え忍んだ先に局面の好転が待っていた。先に入王した王が205手目、8一の安全地帯に達して手応えを感じたという。

この日、永瀬拓矢九段（33）が近藤誠也八段（29）を下し、4勝0敗で単独首位をキープした。後続は2勝勢が3人だが、1敗は菅井ただ一人。加えて、永瀬との対戦を残している。第73期以来2期ぶりの挑戦へ「1局1局頑張っていきたい」。289手の指し手に示した忍耐が挑戦への道も切り開く。