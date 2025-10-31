韓国の人気音楽グループ「BTS」のJIN（32）が31日、世界ツアーの追加公演を韓国・仁川で行った。

「Running Wild」を歌いながら、本ツアーで巡った国を示す5つのフィニッシュテープを切ってスタート。大歓声を浴び「この声がめちゃくちゃ聴きたかったです！」と笑顔を見せた。。

中盤にはJUNG KOOK（28）とJ―HOPE（31）も登場し、3人で「Super Tuna」をパフォーマンス。全力でマグロになりきり、JINがJUNG KOOKとJ―HOPEに飛び乗るなど、会場の熱気はさらに高まった。

続いては「I will come to you」や「The Truth Untold（feat. Steve Aoki）」をピアノで弾き語り。華麗な演奏を披露するも、JINは納得がいかなかった様子。かなり難しい挑戦だったようで「完璧ではなかったと思いました。もう少しよくできたらよかったのにと申し訳ない気持ちです。ごめんなさい！」と話した。その後は、しっかり切り替え、アイドルらしく投げキッスも。「チャレンジ」を合言葉に、観客とさまざまなミッションに挑戦するなど、大盛り上がりだった。

そして、雨が降り出す中、再びメンバーの2人が登場し「IDOL」などBTSの楽曲も披露。JINは「メンバーが穴埋めしてくれてありがとうと言いたいです」と感謝し「このチームワークでもっとかっこいい姿で戻ります」と宣言した。

アンコールでは、気球に乗ってプカプカと会場を回った。がっちりとロープをつかみ「怖い」とおびえつつも「でも、したかったから！」と耐え抜いたJIN。ステージに降り立つと「皆さん上空から見るととてもきれいです」と笑みを浮かべていた。