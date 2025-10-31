【RAVIJOUR×MINAMO】透明感と甘さが溶け合う第3弾コラボランジェリー♡

唯一無二の透明感と繊細な世界観で支持を集めるMINAMOさんと、RAVIJOURの人気コラボ第3弾が登場。2025年10月3日(金)18:00より公式オンラインストアで先行発売、10月4日(土)からは全国店舗でも展開スタート。華やかさもかわいさも諦めたくない女性にぴったりのラインアップが揃いました。MINAMOさんの感性が光る、特別なコレクションをチェックしてみて♡

RAVIJOUR×MINAMOの世界観を纏う♡

今回のコラボでは、MINAMOさんがこだわり抜いた3シリーズが登場。

価格：12,650円（税込）

まず注目したいのは、蝶々モチーフのスパンコールレースが印象的な「グロウレース ブラセット」。

ヌーディで華やかなデザインながら、ダブルストラップ仕様で安定感も抜群。ソフトな着け心地で、見た目と機能性のどちらも叶えます。華やかに輝くデザインは、一目惚れ必至です♡

サイズ：S／M（カラー：ブラック／ブルー）

甘くときめく♡「フリリーポップ ブラセット」

価格：12,650円（税込）

フェミニン派におすすめなのが、ガーリーさとメリハリを両立した「フリリーポップ ブラセット」。

ピンクとベビーピンクの2色展開で、ふんわりとした可愛らしさの中に上品さが漂います。MINAMOさんが語るように、「着る人を選ばないデザイン」が魅力。

お気に入りのランジェリーで、自分を癒す時間を過ごしてみてはいかが？

サイズ：S／M（カラー：ピンク／ベビーピンク）

遊び心あふれる♡田中かえさんコラボショーツ

価格：3,960円（税込）

イラストレーター田中かえさんとのトリプルコラボによる「ウサモ」「ラヴィモ」「デビモ」の3種類のメンズアンダーショーツも登場。

ファンシーな世界観と落ち着いた配色のバランスが絶妙で、男女問わず楽しめるデザインに仕上がっています。可愛らしいキャラクターが、そっと日常を彩ってくれます♪

サイズ：M／L

“好き”を纏う特別なコラボで、自分をときめかせて♡

RAVIJOUR×MINAMOの第3弾コレクションは、女性の“好き”を丁寧に形にした特別なランジェリー。透明感、甘さ、遊び心──そのすべてが詰まったデザインは、身に着けるたびに気分を高めてくれます。

自分らしい魅力を引き出すお気に入りの一着を、このコラボで見つけてみてはいかが？♡